T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/545 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi

MEVKİİ : Kuladere Mevkii

ADA NO : 4558

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI:1-ABDULLAH ÜMÜRHAN

2- BEHÇET ÖZTÜRK

3- DİLARA FİLİZ

4- ERDİNÇ MERİÇ

5- ERSİN ÖZTÜRK

6- FİGEN TEZCAN

7- GÖKŞEN MERİÇ

8- HALİSE KOŞUCU

9- HALİT ÖZTÜRK

10- HEDİYE AKBAŞ

11- HÜSEYİN KOÇAK

12- İNCİSER GÜNKARA

13- MÜRVET MERİÇ

14- MÜSEBBİYE PEHLİVAN

15- NACİYE ÖZTÜRK

16- NATIK YALAV

17- NAZMİYE BATUK

18- NURTEN DURÇE

19- REFİYE SÜRER

20- REMZİYE SERT

21- SABRİ PAMUK

22- SİBEL KARA

23- ŞENNUR TURHAN

24- ŞİRİN ÖZET

25- TEZCAN ÖZTÜRK

26- TÜLİN CANSIZ

27- YAMEN MUTLU

28- YURDANUR PEPREK

29- ZÜLFİYE MERİÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/545 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 30/01/2025 günü saat 10:13'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.