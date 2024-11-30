T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2011/191 Esas

KARAR NO : 2014/167



Davacı SİLİVRİ MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından Davalılar Arçolos Nuh, Rahime Esen ve arkadaşları aleyhine ikame edilen dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa köyü 982 parsel sayılı taşınmazın kıyı kenar çizgisi içerisinde kalması nedeni ile tapu kaydının iptali ile tescil harici bırakılmasına ilişkin mahkememizce karar verildiği, iş bu kararın taraflarca temyiz edildiği, temyiz üzerine dosyanın Yargıtay 8.Hukuk Dairesine gönderildiği, mahkememiz hükmünün Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 24/06/2021 tarih 2021/1713 Esas 2021/5467 Karar sayılı kararı ile 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi uyarınca bozulduğu, bozma ilamının davalılardan,

ARÇOLOS NUH, RAHİME ESEN, ALİ YAYLA, ALİ KILIÇ, ŞÜKRAN KILIÇ, EMİNE ULU, VOLKAN KAYA, ŞÜKRÜ ÇAKIR, ÖZGÜR ÖZPOLAT, OKAN ŞENGÖZ, HİLMİ ŞEN, ÇAĞATAY KARASOY, NEFİSE SOYTAŞ'ın adresleri tespit edilemediğinden,tebliğin ilanen tebligat olarak yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 24/06/2021 tarih 2021/1713 Esas 2021/5467 Karar sayılı kararı ile Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin24/04/2014 tarih 2011/191 Esas 2014/167 Karar sayılı kararı bozulduğundan iş bu Yargıtaybozma ilamının;

Davalılar ARÇOLOS NUH, RAHİME ESEN, ALİ YAYLA, ALİ KILIÇ, ŞÜKRAN KILIÇ, EMİNE ULU, VOLKAN KAYA, ŞÜKRÜ ÇAKIR, ÖZGÜR ÖZPOLAT, OKAN ŞENGÖZ, HİLMİ ŞEN, ÇAĞATAY KARASOY, NEFİSE SOYTAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.