T.C. SİLİFKE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.30588831-2020/66-Ceza Dava Dosyası

21.10.2025



İ L A N

Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 30/12/2021 tarih, 2020/66 Esas 2021/687 Karar sayılı ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilen Hüseyin ve Elham oğlu, 25/11/2000 EIZEH doğumlu MIKAEIL ASADİ KALMATİ hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.21.10.2025