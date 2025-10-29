Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİLİFKE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.10.2025 - 00:00
        T.C. SİLİFKE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.30588831-2020/66-Ceza Dava Dosyası
        21.10.2025

        İ L A N

        Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 30/12/2021 tarih, 2020/66 Esas 2021/687 Karar sayılı ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilen Hüseyin ve Elham oğlu, 25/11/2000 EIZEH doğumlu MIKAEIL ASADİ KALMATİ hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.21.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321533
