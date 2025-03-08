Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2017/24 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, 3986 Ada, 87 Parsel, Parsel halen plansız alanda kalmaktadır.Herhangi bir yapılaşma durumu söz konusu bulunmamaktadır. Parsel Ahmetli Mahallesi yerleşik alanı dışında yaklaşık 1km. güney yönde kalmaktadır.Parsel Güney yönden Şile-İstanbul eski asfalt yoluna cephelidir.Üzerinde ekonomik değeri olmayan demontabl,ahşap ,temelsiz, Baraka türü yıpranmış müştemilat bulunmaktadır.Kuzeyden güneye %3/5 eğimli,killi-tınlı-kumlu toprak yapısındadır. Herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Vasfı Tapudaki vasfına uygun konum ve özelliktedir.Üzerinde ekonomik değerde ağaçlar vardır.Kadastral parsel olup bulunduğu yerde uygulama imar planı bulunmamaktadır.Parsel halen plansız alanda kalmaktadır.Tapuda tarla vasıflı olup fiili durumu vasfına uygun özellikte ve konumdadır.Değerleme de taşınmazın halihazır duruma göre ?arsa vasfı? taşımadığı bu sebep ile parselin bulunduğu yeri, yola cepheli konumu değerlendirildi.

9.000,00TL( emsal değeri TL/m2 ) + 18.354.870,00TL ( arazi değeri TL ) +2.039,43 TL ( arazi m2 ) + 4.500,00TL ( ağaçlandırma değeri TL ) = 18.359.370,00TL, KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NEDENİYLE ŞİLE İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARAFINDAN YAPILAN KEŞİF TARİHİ İTİBARİYLETAŞINMAZIN SATIŞA KONU BORÇLU HİSSE OLAN 1/18 HİSSESİ = 1.019.965,00TL. DOSYAMIZDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEKİ 28/09/2023 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ 890.713,44TL'dir.

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ahmetli Mahallesi 3986 ada,87 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 890.713,44 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, KAPAKLI PINAR Mevkii, 3986 Ada, 14 Parsel, Parsel Ahmetli Mahallesi yerleşik alanı dışında,yaklaşık 750m mesafededir.Kuzeyden güneye dik eğimli konumdadır.Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.Kısmen yabani olarak yetişmiş ekonomik değeri olmayan çalı türü,doğal yetişmiş otçul bitkiler görüldü.Parsel fotoğraflandığı gibi kuzey yönden bir kısım parsel üzerine hafriyat toprağı ile dolgu yapılarak ham toprak yol geçişi yapılmıştır.Tapuda Tarla vasıflı olup halihazırda imar uygulaması yapılmamıştır.İmar Planlı alanda kalmaktadır.Kısmen Konut alanında kalmaktadır.Çevresinde iskan edilen,inşaat halinde yoğun yapılaşma bulunmaktadır.Bulunduğu bölgede ,elektrik,içme suyu,doğalgaz,kanal gibi hizmetler vardır.Toprak yapısı itibarı ile killi-tınlı-kumlu yapısındadır.Herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır.Vasfı Tapudaki vasfına kısmen uygun konum ve özelliktedir.Kadastral parsel olup halen imar uygulaması yapılmamıştır.Tapuda Tarla vasıflı olup yukarıda (5/2-1ve2) maddede açıklanan durumuna göre 97 ve 37 parsel gibi arsa vasfı ile değerlendirilmiştir.Çevresinde iskan edilen meskenler ile konut yapılaşma faaliyetleri ile inşaat faaliyetleri bulunmaktadır.

15.000,00TL( emsal değeri TL/m2 ) + 142.803.000,00TL ( arazi değeri TL ) + 9.520,20TL ( arazi m2 )= 142.803.000,00 , KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NEDENİYLE ŞİLE İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARAFINDAN YAPILAN KEŞİF TARİHİ İTİBARİYLETAŞINMAZIN SATIŞA KONU BORÇLU HİSSE OLAN 1/18 HİSSESİ = 7.933.500,00TL DOSYAMIZDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEKİ 28/09/2023 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ 6.928.154,49TL'dir.

Yüzölçümü : 2.039,43 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 21/06/2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ahmetli Mahallesi,U.İ.P.'da; Kısmen İmar yolunda,kısmen park alanında kısmen de E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır. Bahse konu taşınmazların Belediye arşivinde yapılan incelemesinde imar işlemdosyası bulunmadığı görülmüştür.” Denilmiştir

Kıymeti : 6.928.154,49 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:48

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 4014 Ada, 9 Parsel, Parsel Ahmetli Mahallesi yerleşik alanı içindedir.Çevresinde iskan edilen yoğun yapılaşma bulunmaktadır. Yola cepheli olup,hertürlü Belediye hizmeti,elektrik,içme suyu,doğalgaz,kanalizasyon alt yapı ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Üzerinde 1 adet depo/müştemilat,2 katlı bina ve bahçede ekonomik değerde ağaçlar vardır. Müştemilat/Depo: (4m*12m=48m². 3.Sınıf yapım özelliklerinde,tek katlı yığma taş duvarlı,çatı ahşap karkas, kiremit örtülüdür.36 yaşindadir.Depo olarak kullanılmaktadır.ANA BİNA/KONUT:36 yaşında,ayrık nizam, 2. Sınıf,zemin kat+1.katı olan tamamı yığma karkas yapım özelliklerinde,mesken olarak iskan edilmektedir.1 bağımsız bölüm vardır.Giriş,mutfak,salon,wc,merdiven evi,hol,4 yatak odası,banyo+wc,balkon bölümleri vardır.Binada elektrik,içme suyu,doğalgaz,kanal alt yapı ve ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Doğramaları takılı,zemin kaplamaları yapılı,boyaları tamamlanmış hertürlü tesisatları bağlı,ince inşaat işleri bitmiş durumda,armatür ve vitrifiye malzemeleri takılı,tefrişli ve hissedarlardan Y?Ş? tarafından iskan edilmektedir.Toplam bürüt alanı:188,10m²,yapı net kullanım alanı:149,15m² ölçümlendi. AĞAÇLAR:İl Tarım Md. yıllık ağaç verilerine göre değerleri: İncir:8/10 yaş,1 ad.,İncir:25 yaş,3 ad., NAR:25 yaş, 1ad.,Armut:10yaş,2ad.,Armut:30 yaş,1ad.,Erik:30yaş. 2ad., Erik:15yaş1ad. ,M.erik: 15yaş,5ad., Ayva:20yaş, 1ad., Ayva: 5yaş,2ad., Elma:15 yaş,1ad.,Elma:15yaş, 3ad.,T.Hurmasi:15yaş,1 ad.: KUYU: 1 adet 35 yaşlı fiilen kullanilir durumda bahçe kuyusu bulunmaktadır.

15.000,00TL( emsal değeri TL/m2 ) + 22.507.500,00TL ( arazi değeri TL ) + 1.500,50TL ( arazi m2 ) + 8.400,00TL ( ağaçlandırma değeri TL ) + 1.651.520,00TL ( bina değeri TL ) = 24.167.420,00TL , KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NEDENİYLE ŞİLE İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARAFINDAN YAPILAN KEŞİF TARİHİ İTİBARİYLETAŞINMAZIN SATIŞA KONU BORÇLU HİSSE OLAN 1/6 HİSSESİ = 4.027.903,33TL. DOSYAMIZDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEKİ 28/09/2023 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ 3.517.481,13TL'DİR.

Yüzölçümü : 1.500,50 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 05/10/2023 tarih ve E-79239824-754-5983/11240 sayılı yazısında, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.517.481,13 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, 3982 Ada, 38 Parsel, Parsel halen plansız alanda kalmaktadır.Herhangi bir yapılaşma durumu söz konusu bulunmamaktadır. Parsel Ahmetli Mahallesi yerleşik alanı dışında yaklaşık 1,2km. güney yönde kalmaktadır.Parsel kuzey yönden Şile-İstanbul eski asfalt yoluna güney yönden dereye cephelidir.Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis ile ekonomik değerde dikili ağaç bulunmamaktadır.Kuzeyden güneye %5-10 eğimli,killi-tınlı-kumlu toprak yapısındadır. Herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Vasfı Tapudaki vasfına uygun konum ve özelliktedir.Taşınmaz parsel: (5/1-2) de açıklanan 87 nolu parsel ile aynı özelliklerde bulunmaktadır.87 nolu parselden yaklaşık 100m batı yönde, kuzeyden ana asfalt yola cepheli konumdadır. Kadastral parsel olup bulunduğu yerde uygulama imar planı bulunmamaktadır.

9.000,00TL( emsal değeri TL/m2 ) + 28.747.260,00TL ( arazi değeri TL ) + 3.194,14TL ( arazi m2 ) = 28.747.26000TL , KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NEDENİYLE ŞİLE İCRA HUKUKMAHKEMESİ TARAFINDAN YAPILAN KEŞİF TARİHİ İTİBARİYLETAŞINMAZIN SATIŞA KONU BORÇLU HİSSE OLAN 1/18 HİSSESİ = 1.597.070,00. DOSYAMIZDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEKİ 28/09/2023 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ 1.394.686,80TL'dir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi 3982 Ada 38 Parsel Sayılı Taşınmaz Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.736,20 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ahmetli Mahallesi 3982 ada, 38parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.394.686,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:27

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, AÇMALAR Mevkii, 3976 Ada, 97 Parsel, Parsel Ahmetli Mahallesi yerleşik alanı dışındadır.Çevresinde iskan edilen yoğun yapılaşma bulunmaktadır. Yola cepheli olup,her türlü Belediye hizmeti,elektrik,içme suyu,doğalgaz,kanalizasyon alt yapı ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Üzerinde 1 adet 3 katlı bina ile birlikte ekonomik değerde ağaçlar vardır. ANA BİNA/KONUT:32 yaşında,ayrık nizam, 2. Sınıf, toplam 3 katlı betonarme karkas yapım özelliklerinde toplam 3 daire olarak iskan edilen binadır.Binada elektrik,içme suyu,doğalgaz,kanal alt yapı ve ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Her katta 1 daire olmak üzere toplam 3 daire vardır.Ayrı ayrı iskan edilmektedir. Aynı tip mimari planlıdır.Her dairede:Giriş,hol,mutfak,banyo+wc,2 yatak odası,balkon vardır.Doğramaları takılı,zemin kaplamaları yapılı,boyaları tamamlanmış her türlü tesisatları bağlı,ince inşaat işleri bitmiş durumda,armatür ve vitrifiye malzemeleri takılı,tefrişli ve hissedarlardan H?.A??.tarafından iskan edilmektedir.Yapılan incelemede tapuda bina mülkiyeti,kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili herhangi bir kayıt ve takyidat yoktur. AĞAÇLAR: İl Tarım Md. yıllık ağaç verilerine göre değerleri: Erik,30/35yaş,3ad.,Erik,10/15yaş,7ad., Erik, 40yaş,1ad.,Erik,20/25 yaş,5ad.,Erik,5 yaş,3 ad.,M.Eriği,10 yaş,1 ad.,Üzüm,15 yaş,5ad.,Kivi,15 yaş,1 ad.,Vişne,10yaş, 1 ad.,İncir,25 yaş,3 ad.,İncir,8/10 yaş,6 ad.,Kizilcik,10 yaş,1 ad.,Dut,5/10 yaş,2ad.,Dut,25 yaş,1 ad.,Ayva,15 yaş,3ad.,Kiraz,10yaş,4ad.,Elma,20yaş,1ad.,Elma,10/15yaş,9ad.,Elma,5yaş,1 ad.,Elma,50 yaş,2 ad.,Elma, 60/65yaş,2ad.,.,Elma, 40yaş, 1ad.,

Elma,30yaş,2ad.,.,Ceviz,8/10yaş,14ad.,Ceviz,25yaş,4ad.,Kestane,5/8yaş,1ad.,Nar,20yaş,1ad.,Şeftali,8/10yaş,2ad.,Hatmi,10yaş ,1ad.,Yenidünya 25yaş,1ad.,Yenidünya,5yaş,1ad.,T. Hurmasi, 8yaş,2ad.,Gül,5/10yaş, 15ad., Muşmula,10/13 yaş,2ad.,Armut,30 yaş,1 ad. ve Karayemiş,5 yaş,1 ad.: vardır. TAŞINMAZIN 1/18 HİSSESİ SATILACAKTIR. TAŞINMAZIN DEĞERİ 4.874.656,64TL'dir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ahmetli Mahallesi Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.457,76 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 11.02.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ahmetli Gebze Karayolu Uygulama İmar Planında; Kısmen İmar yolunda, kısmen park alanında kısmen de E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır.

Kıymeti : 4.874.656,64 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:12

26/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.