T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/268 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Töngüçlü Mahallesi

ADA NO : 136

PARSEL NO : 149

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.035,26 m2 daimi irtifak, 297,82 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Töngüçlü Mahallesi, 136 ada 149 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/268 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025