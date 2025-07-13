T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/10 Esas

KARAR NO : 2023/315



Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ruslan ve Ingıra oğlu, 1993 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ARTUR MINGAZOV'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Ulusal yayın yapan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.06.2025