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        T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.07.2025 - 00:00
        T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/10 Esas
        KARAR NO : 2023/315


        Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ruslan ve Ingıra oğlu, 1993 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ARTUR MINGAZOV'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Ulusal yayın yapan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02259246
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