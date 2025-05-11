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        T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/58 Esas
        DAVALI : TATYANA KAİGORODOVA Akçaalan Mah. 4205 Sk. No: 17/2 Serik/ ANTALYA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Tahkikat duruşma günü: 08/07/2025 günü saat: 10:10 olarak belirlenmiş olup "HMK’nın 147/2. maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi durumunda taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur." hususları ihtar ve ihanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02220211
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