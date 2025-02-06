Örnek No:55*

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

İCRA DAİRESİ

2017/15 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/15 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Evren İlçe, EVREN MERKEZ (ÇIKINAĞIL) Mahalle/Köy, 62 Ada, 1 Parsel, Dosyada mevcut bilirk ...

Adresi : Merkez Evren Ankara Evren / ANKARA

Yüzölçümü : 1.317 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.492.914,20 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:13



03/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.