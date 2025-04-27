T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Sayı :2024/370 Esas
Davacı Osman Mutlu mahkememize açmış olduğu dava ile Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi 109 ada 15 parsel sayılı taşınmazın murislerinden intikalen ve taksimen gelmekte olup 50 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufu altında olduğundan, taşınmaz üzerindeki davalı kaydının kaldırılarak adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, İlgililerin 3 ay içerisinde hak iddia ederek mahkemeye başvurabilecekleri ilan olunur.