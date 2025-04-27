T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/370 Esas

09.04.2025

İLAN

Davacı Osman Mutlu mahkememize açmış olduğu dava ile Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi 109 ada 15 parsel sayılı taşınmazın murislerinden intikalen ve taksimen gelmekte olup 50 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufu altında olduğundan, taşınmaz üzerindeki davalı kaydının kaldırılarak adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, İlgililerin 3 ay içerisinde hak iddia ederek mahkemeye başvurabilecekleri ilan olunur.