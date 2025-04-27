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        T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.04.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞEREFLİKOÇHİSAR
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/370 Esas
        09.04.2025
        İLAN

        Davacı Osman Mutlu mahkememize açmış olduğu dava ile Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi 109 ada 15 parsel sayılı taşınmazın murislerinden intikalen ve taksimen gelmekte olup 50 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufu altında olduğundan, taşınmaz üzerindeki davalı kaydının kaldırılarak adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, İlgililerin 3 ay içerisinde hak iddia ederek mahkemeye başvurabilecekleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02212367
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