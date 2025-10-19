T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Seferihisar İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, 4465 Ada, 11 Parsel, Tepecik Mahallesi, Dalbacak mevkiinde kalmaktadır. Doğu-batı ekseninde az eğimli yapıda bir olan taşınmazın sınırları belirgindir. Taşınmazın doğu kısmında, Seferihisar-Doğanbey eski yolu (Kavakdere Caddesi) geçmektedir. Mevcut durumda, taşınmaz üç parça halindedir. Heyetimiz fen bilirkişisince tanzim edilen ekli krokide görüleceği üzere,kara yolu (B) harfi ile gösterilmiş olup, yüzölçümü 868,36 m2?dir. Taşınmaz üzerinden geçen kara yolu ile ilgili olarak, tapu kaydında herhangi bir kamulaştırma şerhi mevcut olmadığı görülmüştür.

Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profilli, kuru tarım arazisi konumundadır. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek özellikler görülmemiştir. Keşif günü yapılan gözlemlemeler neticesinde parselin batı kısmında bulunan ce krokide A harfi ile gösterilen kısımda bulunan mandalina ağaçlarının tamamına yakınını bakımsızlıktan dolayı kurudukları görülmüştür. Parsel içerisinde yıllardır tarım yapılmadığı görülmüştür. Parselde sağlam vaziyette 10 adet 25-30 yaş arası mandalina ve 17 adet 80-100 yaş arası zeytin ağacı bulunmakta olduğu ağaçların bakım ve budamalarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kadastral yola cephesi olmayan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı bulunmaktadır. Yakın çevresinde tarımsal işletmeler, Tepecik Mahallesi yerleşimi ve narenciye bahçeleri olduğu görülmüştür. Tepecik Mahallesi yerleşimine 500 m. ve Seferihisar şehir merkezine 2 km. mesafede olan taşınmaza ulaşım kolaydır.

Adresi : Tepecik Mah 407 Ada, 10 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 17.871,64 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında;Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Askeri Sakıncalı Alanında kalmaktadır.Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 35.817.780,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan 2565 SK 28.Md. Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır.

Beyan İŞ BU GAYRİMENKUL KISMEN ASKERİ GÜVENLİK SAHASI İÇİNDEDİR.10/01/1997 YEV NO:60

Beyan İŞ BU TAŞINMAZ MAL STRATEJİK VE 2.DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGE İÇİNDEDİR.10/06/2004 YEV NO:2377

Beyan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinemeyecekleri Alan İçerisinde Kalmaktadır

MUSTAFA ŞENTÜRK:

Şerh İcrai Haciz: İzmir 8. İcra Dairesi nin 17/08/2022 tarih 2022/4818 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 4195.57 TL bedel ile Alacaklı : Münür Karamarlı lehine haciz işlenmiştir.

GÜLNİHAL AKŞİT:

Şerh Kamu Haczi: ESKİŞEHİR MERKEZ YUNUS EMRE S.G.M. nin 10/03/2023 tarih 4fd9c28f31c54a719b0f9ac5c38af146 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 84000 TL (Alacaklı : SGK )

NURCAN LAYIKEL:

Şerh İcrai Haciz : İzmir 17. İcra Dairesi nin 23/09/2019 tarih 2019/10735 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 27512.99 TL bedel ile Alacaklı : Rahmi Çangarlı lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 10/07/2020 tarih 2020/4994 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3494.29 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 18. İcra Dairesi nin 28/07/2020 tarih 2020/3083 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2721.06 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 4. İcra Dairesi nin 11/08/2020 tarih 2020/6236 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1447.47 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 09/04/2021 tarih 2020/1812 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3867.99 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

GİRAY LAYIKEL : ATİLLA Oğlu

Şerh İcrai Haciz : İzmir 17. İcra Dairesi nin 23/09/2019 tarih 2019/10735 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 27512.99 TL bedel ile Alacaklı : Rahmi Çangarlı lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 25. İcra Dairesi nin 13/05/2024 tarih 2020/6945 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2123.97 TL bedel ile Alacaklı : Hsbc Bank Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 12. İcra Dairesi nin 31/10/2019 tarih 2019/31710 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 43736.05 TL bedel ile Alacaklı : Enler Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 26/02/2020 tarih 2020/1813 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3827.00 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi nin 28/02/2020 tarih 2019/37244 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 21085.50 TL bedel ile Alacaklı : Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 02/03/2020 tarih 2020/1812 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2804.72 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 10/07/2020 tarih 2020/4994 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3494.29 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 11. İcra Dairesi nin 27/08/2020 tarih 2020/3467 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1966.47 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi nin 09/09/2020 tarih 2020/9228 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 10596.48 TL bedel ile Alacaklı : Feride Bayram lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 12. İcra Dairesi nin 09/12/2020 tarih 2019/31710 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 49111.09 TL bedel ile Alacaklı : Enler Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

DERYA LAYIKEL :

Şerh İcrai Haciz : Bodrum 1. İcra Dairesi nin 03/01/2022 tarih 2021/6772 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 54811.03 TL bedel ile Alacaklı : Sibel Berber lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: DİKİLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2014 tarih 10840 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile OKYAY SEFA LAYIKEL E İNTİKAL EDECEK HİSSE ÜZERİNE hissesi üzerine Borç: 16997 TL . (Alacaklı: 0)

NURAN GÜNDEM : İBRAHİM Kızı

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Haciz: İZMİR 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 07/12/2017 tarih 2017/3040 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile - hissesi üzerine Borç: 410904,4296 TL (Alacaklı:)

Şerh İcrai Haciz : İzmir 16. İcra Dairesi nin 28/03/2024 tarih 2017/3040 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3308983.98 TL bedel ile Alacaklı : Hasan Hayri Gültekin lehine haciz işlenmiştir.

GİRAY GÜNDEM :

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 08/12/2017 tarih 2017/3040 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 94982.69 TL bedel ile Alacaklı : hasan hayri gültekin lehine haciz işlenmiştir.

OKYAY SEFA LAYIKEL :

Şerh İcrai Haciz: İZMİR 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 17/07/2017 tarih 2017/8203 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 43757.02 TL bedel ile Alacaklı: -yasemin altınöz lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İzmir 14. İcra Dairesi nin 09/02/2022 tarih 2021/1069 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 56761.24 TL bedel ile Alacaklı: Yasemin Altınöz lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: DİKİLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2014 tarih 10840 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile OKYAY SEFA LAYIKEL E İNTİKAL EDECEK HİSSE ÜZERİNE hissesi üzerine Borç: 16997 TL . (Alacaklı: 0)

BAHRİYE LAYIKEL :

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: DİKİLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2014 tarih 10840 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile OKYAY SEFA LAYIKEL E İNTİKAL EDECEK HİSSE ÜZERİNE hissesi üzerine Borç: 16997 TL . (Alacaklı: 0)

HACER RÜYA ÇELİK :

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: DİKİLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2014 tarih 10840 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile OKYAY SEFA LAYIKEL E İNTİKAL EDECEK HİSSE ÜZERİNE hissesi üzerine Borç: 16997 TL . (Alacaklı: 0)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Seferihisar İlçe, TURABİYE Mahalle/Köy, 3806 Ada, 119 Parsel, Turabiye Mahallesi yerleşiminin kuzey-doğusunda Çeşmederesi mevkiinde kalmaktadır. Güney-kuzey ekseninde % 30 eğimli bir yapıda olan taşınmazın sınırları belirgin değildir.

Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profilli, kuru tarım arazisi konumundadır. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek özellikler görülmemiştir. Keşif esnasında yapılan gözlemlerde parsel içerisinde 80-100 yaş arası zeytin ağacı bulunduğu ayrıca taşınmaz içerisinde bulunan ağaçların bakım ve budamalarının yapılmadığı ağaç ara sürümleri olmadığı için ağaçların arası makilik çalılık ve yabani ot kapladığı görülmüştür. Taşınmazda bulunan ağaçların ürüne yatma kabiliyetleri düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu taşınmaz kapama zeytinlik vasfındadır.

Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı olmadığı görülmüştür. Seferihisar şehir merkezine 2 km mesafede olan taşınmaza ulaşım kolaydır. 16.667,83 m2 yüzölçümü, Turabiye Mah 453 Ada, 25 Parsel Seferihisar / İZMİR adresli

Adresi : Turabiye Mah 453 Ada, 25 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 16.667,83 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında; Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.000.349,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:09

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Seferihisar İlçe, TURABİYE Mahalle/Köy, 3806 Ada, 195 Parsel, Turabiye Mahallesi yerleşiminin kuzey-doğusunda Çeşmederesi mevkiinde kalmaktadır. Güney-kuzey ekseninde % 25-30 eğimli bir yapıda olan taşınmazın sınırları belirgin değildir.

Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profilli, kuru tarım arazisi konumundadır. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek özellikler görülmemiştir. Keşif esnasında yapılan gözlemlerde parsel içerisinde 80-100 yaş arası zeytin ağacı bulunduğu ayrıca taşınmaz içerisinde bulunan ağaçların bakım ve budamalarının yapılmadığı ağaç ara sürümleri olmadığı için ağaçların arası makilik çalılık ve yabani ot kapladığı görülmüştür. Taşınmazda bulunan ağaçların ürüne yatma kabiliyetleri düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu taşınmaz kapama zeytinlik vasfındadır.

Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı olmadığı görülmüştür. Seferihisar şehir merkezine 4 km mesafede olan taşınmaza ulaşım kısmen kolaydır.

3.867,05 m2 yüzölçümü, Tepecik Mah 453 Ada, 61 Parsel Seferihisar / İZMİR adresli

Adresi : Tepecik Mah 453 Ada, 61 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 3.867,05 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında; Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan ve Askeri Sakıncalı Alanda kalmaktadır. denilmektedir.

Kıymeti : 1.546.820,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:09

13/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.