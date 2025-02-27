T.C. SEFERİHİSAR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SEFERİHİSAR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/227 Esas

KARAR NO : 2024/403



Ramallah ve Rania oğlu, 1994 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı EYAD OM KRAIZIM tüm aramalara rağmen bulunamamış,

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile:

" Sanık Eyad Om Kraizim ve sanık Mahmut Osman'ın üzerlerine atılı suç Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık olup, tüm dosya mündericatının tetkik edilmesi sonucu yapılan yargılama neticesinde;

Müştekinin kolluk tarafından alınan ifadesinde özetle, 22/01/2023 günü saat 22:30 sıralarında ikametin önüne kendisine ait olan 35 MA 1786 plakalı motosikletine boyun kilidi takarak bıraktığını, 23/12/2023 günü saat 08:00 sıralarında kontrol ettiğinde kendisine ait olan motosikletin çalındığını gördüğü, motosikletini çalan şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Sanıkların 23/01/2023 tarihinde müdafi eşliğinde alınan ifadelerinde, 23/01/2023 günü, gün aydınlandığı saatlerde tam adresini bilmedikleri bir sokakta dolaşırken siyah renkli Yuki marka 35 MA 1786 plaka sayılı motosikleti gördüklerini, motosikleti gördükten sonra sanık Mahmut Osman'ın motosikleti incelediğini, motosikletin kilitli olmadığını ve üzerinde herhangi bir anahtar olmadığını gördüklerini, sonrasında kablolardan bir tanesini çekip düz kontak yaparak motrisleri çalıştırdıklarını ve sanık Mahmut Osman' ın sevk ve idaresinde olay yerinden uzaklaştığını beyan ederek üzerlerine atılı suçlamayı ikrar ettikleri,

Tüm dosya kapsamında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde adet gereği açıkta bulunan motosikleti düz kontak yapmak suretiyle çalarak üzerlerine atılı hırsızlık suçunu işlediklerinden bahisle söz konusu eylemlerinden ötürü sanıklar hakkında mesnet suçtan kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır.

İddia, savunmalar ve dosyadaki diğer deliller kül olarak değerlendirildiğinde; sanıkların fikir ve eylem birliği içerinde, gündüz vaktinden sayılan zaman dilimi içerisinde katılana ait motosikleti hırsızladıkları, 23/01/2023 tarihli tutanak içeriği, sanık Mahmut'un aşamalardaki ikrar mahiyetindeki savunmaları ve dosyada yer alan bilgi ver belgeler birlikte değerlendirildiğinde, sanık Eyad'ın mahkememiz huzurundaki savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varılmakla, sanıkların iştirak halinde üzerlerine atılı suçu işledikleri vicdani kanaatine varılarak cezalandırılmaları cihetine gidilmiştir.

Sonuçla, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, bağımsız ve tarafsız vicdani kanaat ile oluşturulan hükümler, aşağıdaki şekilde tesis edilmiştir

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-)Sanık Eyad Om Kraızım'ın üzerine atılı adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik, sanığın şahsi, sosyal durumu göz önüne alınarak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK’nın 62/2 maddesinde belirtilen takdiri indirim nedenleri göz önüne alındığında sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle bahsedilen takdiri indirim nedenlerinin varlığı hususunda kanaat oluştuğundan 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince sanık hakkında tayin edilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca hukuki, fiili veya şahsi artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesinin 15/04/2020 günlü 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7242 Sayılı Kanunun 10.maddesiyle değişik 5237 Sayılı Yasanın 53.maddesinde yapılan değişiklik uyarınca sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanık etkin pişmanlıkta bulunmadığından5237 Sayılı TCK'nun 168. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.’nun 50.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanığın cezasının 5237 Sayılı TCK.’nun 51.maddesine göre ertelenmesine yer olmadığına,

Sanık hakkında verilenhapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanık hakkında verilen hükmün 5271 Sayılı CMK’nun 231. maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

2-)Sanık Mahmut Osman'ın üzerine atılı adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik, sanığın şahsi, sosyal durumu göz önüne alınarak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK’nın 62/2 maddesinde belirtilen takdiri indirim nedenleri göz önüne alındığında sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle bahsedilen takdiri indirim nedenlerinin varlığı hususunda kanaat oluştuğundan 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince sanık hakkında tayin edilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca hukuki, fiili veya şahsi artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesinin 15/04/2020 günlü 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7242 Sayılı Kanunun 10.maddesiyle değişik 5237 Sayılı Yasanın 53.maddesinde yapılan değişiklik uyarınca sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanık etkin pişmanlıkta bulunmadığından5237 Sayılı TCK'nun 168. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.’nun 50.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanığın cezasının 5237 Sayılı TCK.’nun 51.maddesine göre ertelenmesine yer olmadığına,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak sanık hakkında verilen hükmün 5271 Sayılı CMK’nun 231. maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

SAİR HUSUSLAR

Sanıkların sarfına neden olduğu ayrıntısı gerekçeli kararda bildirilecek olan yargılama giderinin CMK'nın 325/1 maddesi uyarınca sanıklardan eşit oranda tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

Dair; kararın gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile veya tutuklu veya hükümlü olanlar için bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf talebinde bulunulabileceği, belirtilen süre sonunda istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde Cumhuriyet Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen kararın kesinleşeceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. "

Şeklinde karar verildiği anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.02.2025