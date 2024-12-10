T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/160 Esas

DAVALILAR : 1- YÜKSEL KILIÇ Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Cad.No.4 D.8Şişli/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. Daha sonra belirlenecek duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/08/2024