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        T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/4446 Esas

        23/07/2024

        İLAN


        Davacı , VEDAT YAZAR ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
        TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusu Karaköprü ilçesi,Büyükördek mahallesi N41-A-15-A pafta numaralı 363831,36metrekareye kaintaşınmaz ile uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02101061
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