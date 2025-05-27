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        T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.05.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2021/2298 Esas
        12.05.2025

        İLAN METNİ

        Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , KADİR (MAHMUT OĞLU) null, ÇEVRE VE ŞİHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan İtibarın Yerine Gelmesi (Taksiratlı Müflis Tarafından Talep Edilen (İİK 313)), Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Eskikehriz Mah. 79 ada 2 parsel 95M2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Mahmut oğlu Kadir' in mal varlığının 10 yıldır resmen yönetilmesi nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,
        4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi uyarınca Mahmut oğlu Kadir hakkında bilgisi olanların 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2021/2298 esas dosyasına bilgi vermeleri, gaipliğine karar verilmesi istenilenin hayatta ise mahkememize başvurmaları İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02231272
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