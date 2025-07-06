T.C.

SANDIKLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2013/422 Esas

Konu : İLAN METNİ

11.06.2025

İLAN METNİ



Davacı , ALAATTİN KARAKAYA ile Davalı , NUTTAYA PHUENGCHIMPLEE KARAKAYA arasında mahkememizde görülmekt

Davacı vekili Av. İbrahim UÇan 25/11/2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı Nuttaya Phuengechimplee Karakaya 'nın internet vasıtasıyla tanışarak evlendiklerini,müşterek çocuklarının olmadığını,davalı Türkiye'ye geldiğinde tarafların iki ay uyum içerisinde yaşadıklarını, zamanla taraflar arasındaki kültür farkının, gelenek ve görenek farkılığının kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığını, davalının başta köyde yaşayacağını bildiğini ancak daha sonra köy hayatına ayak uyduramadığını, tarafların5 ay süre ile Sandıklı da yaşadıklarını, daha sonra davalının Tayland'a gittiğini, orada beraber yaşamaya başladıklarını, ancak davalının müvekkiline sürekli eziyet ettiğini, daha sonra müvekkilinin canını zor kurtararak Türkiye'ye döndüğünü, tarafların 2 Mayıs 2008 tarihinden itibaren fiilen ayrı yaşadıklarını, evlilik birliğinin fiilen sona erdiğini, bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Belli edilen duruşma günü olan 15/10/2025 günü saat 09:00 da Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı NUTTAYA PHUENGECHİMPLEE KARAKAYA adına duruşma günü ve saati yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.