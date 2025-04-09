T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/84 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Dereler mh.

ADA NO : 6078

PARSEL NO : 8

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Sezer, Dursune Yakışır, İbrahim Sezer, Necdet Sezer,

Seher Öztürk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Dereler mah. 6078 ada 8 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/84 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.