T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/84 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Dereler mh.
ADA NO : 6078
PARSEL NO : 8
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Sezer, Dursune Yakışır, İbrahim Sezer, Necdet Sezer,
Seher Öztürk
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Dereler mah. 6078 ada 8 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/84 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.