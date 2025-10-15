Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2025 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/768 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi.
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 1174
        PARSEL NO : 19
        VASFI : Kargir dükkan.
        YÜZÖLÇÜMÜ : 204,00 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : BEKİR ULUKAN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı.
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/768 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02312119
        Yazı Boyutu