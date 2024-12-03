T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/799 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın davaya konu Samsun İli, Canikİlçesi, Düvecik Mahallesi, 13384 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Davalılar, Ahmet Bülbül, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Bülbül, Aliye Bülbül, Alp Sener Gök, Aygün Arslan, Ayşe Bülbül, Ayşe Duman, Ayşegül Karakoç, Bakiye Yükselen, Basire Koman, Beratiye Aksoy, Cengiz Bülbül, Davut Gök, Erol Karakoç, Fadime Kaya, Fatma Nur Özgür, Gülsüm Gülçiçek, Hanife Aygün, Hatice Karakoç, Hava Akkaya, İbrahim İlter, Kadri Kurt, Kadriye Bülbül, Leyla Yücel, Lütfü Bülbül, Mehmet Bülbül, Nazan Köksal, Nazife Dündar, Nurhayat Kurt, Okan Bülbül, Selçuk Gök, Selçuk İlter, Selma İnal, Selma Kayhan, Sevilay Şenel, Süleyman Karakoç, Ufuk Gök, Ülkü Yılmaz, Yahya Karakoç, Zarife Aydın ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2024/799 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 26/12/2024 günü saat 10:00'a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/12/2024