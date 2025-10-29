Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.10.2025 - 00:00
        T.C.
        SAMSUN
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        (Tasfiye Memurluğu)

        Sayı :2024/3 Tereke

        07.02.2025

        BASİT TASFİYE VE İFLASININ AÇILMASININ İLANI


        Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024-3 Tereke Esas 2024/26 karar sayılı tereke kararı ile müteveffa Samsun ili Kavak ilçesi Bayraklı köyü Hane 31 de nüfusu kayıtlı 30311309202 TC nolu 01.08.2023 tarihinde vefat eden Mehmet ve Şehri’den olma 16.06.1988 d.lu Erdal ŞENOĞLU terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.
        Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.
        Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321216
        Yazı Boyutu