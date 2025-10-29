T.C.

SAMSUN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

Sayı :2024/3 Tereke

07.02.2025

BASİT TASFİYE VE İFLASININ AÇILMASININ İLANI



Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024-3 Tereke Esas 2024/26 karar sayılı tereke kararı ile müteveffa Samsun ili Kavak ilçesi Bayraklı köyü Hane 31 de nüfusu kayıtlı 30311309202 TC nolu 01.08.2023 tarihinde vefat eden Mehmet ve Şehri’den olma 16.06.1988 d.lu Erdal ŞENOĞLU terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.