T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/825 Esas



Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince;

Hatay İli Samandağ İlçesi Zeytuniye Hrıstiyan Mahallesi ahalisinden Selim oğlu Nikola'nın (kardeşleri Circi, Muhail, Afife, Seman, Rızkullah, Feride, Nasra, Hanna ve Hilani'dir) 3. zümre mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, ikinci defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 501. Ve 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.