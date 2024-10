T.C. SALİHLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SALİHLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/4 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ KAPANCI MAHALLESİ

ADA NO : 113

PARSEL NO : 52

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.012,18 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET AYAZ, AHMET KARABACAK, ARZI ÖZCAN, AYFER AYSEL, AYSEL ÖZDEN, AZİME KARABACAK, BEDRİYE KARABACAK, BEKİR ÇELİKEL, BİLAL SARIZEYBEK, CENGİZ KARABACAK, CENNET ÇARK, DAVUT ERĞUN, DÖNDÜ YALÇINKOL, ELİF SARIZEYBEK, EMEL BOZKURT, EŞE KARABACAK, FADİME KARPUZCU, FADİME TOYGAR, FATMA BODUR, GÜRSEL KARABACA, HALİL AYAZ, HAMİDE BAKİRAY, HAMİT KOCABIYIKOĞLU,HASAN DURSUN, HASAN KOCABIYIKOĞLU, HASİBE TAHTA ÖZKOL, HAVVA ŞÖLEN, İBRAHİM ÇARK, KEZİBAN ÇOBAN, LEVENT DURSUN, LEYLA AYAZ, LÜTFİYE BOZER, MAHMUT KOCABIYIKOĞLU, MEHMET ÇELİKEL, MEHMET MERKOZLU, MELAHAT AYTEN, MUSA KARABACAK, MUSTAFA ÇELİKEL, MUSTAFA KEMAL TAHTA, MÜSLİME AYDOĞAN, OSMAN KOCABIYIKOĞLU, ÖMER SARIZEYBEK, SELİME KEKEÇ, SİNNAN ÇELİKEL, ŞERİFE ERGÜN, TAHİRE DURAN, YUNUS ÇARK, ZAHİDE DURSUN, -ZEYNEP KARABACAK, ZÖHRE İNAL, MAHMUT YILDIRIM, ABDULLAH KARABACAK, ADNAN KARADAYI, AHMET KOCAKAHYA, ATALAY ÇELİKEL, AYŞE ATLIHAN, AYŞE BOZKURT, AYŞE ÇELİKEL, AYŞE KARABACAK, AZİME YALÇINKOL, BEDİA TİMUR, BEHİYE TÜRKOĞLU, BÜLENT DURSUN, CELAL SEZEN, CEMİL EREFE, CENNET DEVE, CENNET KILINÇ, DAVUT CAN, DİLEK KARABACAK KARAARSLAN, DÖNDÜ ALKAN, DÖNDÜ YILDIRIM, DURMUŞ ALİ KARABACAK. ELİF ÇELİKEL, ELİF ESER, ELİF ÜRPER, EMİNE KOCABIYIKOĞLU, EMİNE YALÇINKOL, EMİNE YALÇINKOL, EŞREF ÖZDEMİR, FADİME KARABACAK, FADİME KILIÇAT, FADİME ÖRNEK, FATİH KARABACAK, FATİH KOCABIYIKOĞLU, FATMA AYAZ, FATMA BÖREKCİGİL, FATMA DURAK, FATMA SEZEN,FATMA YAVAŞ, FATMA YILDIRIM, GÜLŞEN AKGÖL, HAFİZE TAHTA, HASAN ÇELİKEL, HASAN KOCAKAHYA, HASAN YALÇINKOL, HATİCE ÇETİNER, HATİCE KARABACAK, HATİCE YALÇIN, HAYRETTİN CAN, HİKMET DOĞRAYICI, HİKMET SEZEN, İBRAHİM SEZEN, İSA KOCABIYIKOĞLU, İSMAİL KARABACAK, İSMAİL HAKKI KOCAKAHYA, KADRİYE YILDIRIM, KENAN YALÇINKOL, KERZİBAN SEZEN, LÜTFİ KOCABIYIKOĞLU, MAHMUT ÇELİKEL, MEDİNE ERĞUN, MEHMET KARABACAK, MEHMET KAYA, MEHMET SÖNMEZ, MEHMET TAHTA, MEHMET YALÇINKOL, MEHMET YALÇINKOL, MEHMET YALÇINKOL, MEHMET YANIK, MEHMET YILDIRIM, MELİKE UZUN, MUAMMER KARABACAK, MUSA YANIK, MÜNEVVER BAYRAM, MÜSLİME CAN, MÜSLİME ÖZKOYUNCU, MÜSLÜME KOCABIYIKOĞLU, NESİL YILDIRIM, NESRİN İŞBECER, NURETTİN EREFE, NURİ KAYA, NURİ SEZEN, NURİYE ŞENGÜN, ÖMER EREFE, ÖMER ÖZDEMİR, ÖMRÜYE ÖZPINAR, ÖZGÜR ÇELİKEL, ÖZLEM CANTORUN, RUKİYE KILINÇ, SABRİYE YALÇINKOL, SADETTİN ERĞUN, SANİYE KOCABIYIKOĞLU, SEDA NEŞE ERKEN, SELDA MELİS MERCAN, SEYFETTİN ÖZCAN, SULTAN KARGA, SÜLEYMAN KOCAKAHYA, ŞABAN KARABACAK, ŞERFİE YILDIRIM, TİMUR YILDIRIM, UĞUR YILDIRIM, ÜZEYİR YALÇINKOL,YASEMİN BAŞÜZÜMCÜ, YASEMİN ERSOY, ZAHİDE DURAK, ZEKİ KARABACAK, ZEYNEP KARABACAK, ZEYNEP YAVAŞ, ZİYA ERGUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Salihli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/267 Esas sayısında dava açıldığı, HSK Birinci Dairesi'nin 08/08/2024 tarihli ve 1015 Sayılı Kararı ile; Salihli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2024 tarihi itibariyle faaliyete geçmesi akabinde iş bu dosyanın Salihli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne devri ile Mahkememizin 2024/4 Esas numarasına kaydı yapılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilanolunur.15/10/2024