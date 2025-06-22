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        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.06.2025 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        2024/94 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Karaağıldüzü Mevkii,2170 Ada,29 par
        Yüzölçümü : 2.237,13 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur
        Kıymeti : 1.230.421,50 TL- KDV Oranı : %10- Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:00-
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 10:00
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 10:00

        2 NO'LU TAŞINMAZIN Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Elmalık Düzü Mevkii,Tarla Vasfında 2178Ada,23 Parsel--- - KDV Oranı %10 Yüzölçümü : 1.610,78 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur- Kıymeti: 1.208.085,00 TL

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:00
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 11:00
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 11:00

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah Dere Mahallesi, Mevkii, 2189Ada,32Yüzölçümü : 1.286,14 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur .- Kıymeti: 1.286.140,00 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 12:00
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 12:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 12:00
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 12:00

        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Çakaltepe Mevkii,2180 Ada,226p.Yüzölçümü : 1.265,65 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti: 1.075.805,50 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 13:3
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 13:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 13:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:30

        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Çakaltepe Mevkii,2180 Ada,54p.Yüzölçümü : 1.797,40 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda - Kıymeti : 988.570,00 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 14:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:30

        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Karaağıldüzü İ Mevkii,2170 Ada,57Yüzölçümü : 1.732,41 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 2.078.892,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:07

        7 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, KarağıldüzüMevkii,2170 Ada, 64Yüzölçümü : 2.690,86 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur . Kıymeti : 2.690.860,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:0
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 11:07

        8 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Deremahallesi, Mevkii,2170 Ada,26Yüzölçümü : 1.518,81 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 3.037.620,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 12:07

        9 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Karaağıldüzü Mevki,2170 Ada,114Yüzölçümü : 3.672,94 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 2.938.352,00 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 13:34

        10 NO'LU TAŞINMAZIN Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah,KöycivarıMevkii,2189Ada,22Parsel Yüzölçümü : 3.677,51 m2- İmar Durumu : Kıymeti : 1.838.755,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 14:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 14:34

        11 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Çakaltepe Mevkii,2180 Ada,223 parselYüzölçümü : 3.062,55 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 2.143.785,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:06

        12 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Karaağıldüzü Mevkii, 2170 Ada, 104 par.Yüzölçümü : 2.731,86 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 1.502.523,00 TL- KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 11:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 11:06

        13 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Açmakapı Mevki,İ2178Ada, 109par.Yüzölçümü : 7.607,19 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti: 7.607.190,00 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 12:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 12:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 12:06

        14 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah,Açmakapı Mevkii, 2180 Ada,38pars.Yüzölçümü: 3.636,35 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 1.818.275,00 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 13:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 13:34

        15 NO'LU TAŞINMAZIN
        Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, Karaağıldüzü Mevkii, 2189Ada,98 par.Yüzölçümü : 1.635,95 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur- Kıymeti : 1.390.557,50 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 14:34
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 14:34

        17/06/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02245596
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