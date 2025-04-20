T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, DAĞDİBİ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 2450 Ada, 200 Parsel sayılı taşınmaz. Yüzölçümü : 15.263,36 m2

İmar Durumu : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR

Kıymeti : 64.869.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, TEKELER Mahalle/Köy, palak yurdu Mevkii, 15 Ada, 212 Parsel sayılı taşınmaz. Yüzölçümü : 3.851,20 m2

İmar Durumu : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEV CUTTUR.Kıymeti : 11.553.600,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2025 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:51

17/04/2025

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.