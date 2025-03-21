Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/208 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/208 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Arifiyeİlçesi, Karaabdiler Mah, Köyiçi Mevkii,592 Ada,44 Parsel (eski 796 parsel ),Kayden Arsa. Üzerinde 62 M2 Ev Ve 30,00 M2Kiler Vardır.

Yüzölçümü : 451,95 m2

İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcut.

Kıymeti : 3.176.895,06 TL+masraflar

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:52

20/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.