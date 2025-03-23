T.C. SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/119 Esas

Davalı : Mehmet Şengülen T.C 11....84



Mahkememiz dosyasında davalı Mehmet Şengülen'in mernis adresinin yurt dışı olması konsolosluk aracılığı ile yapılan tebligatın iade edilmiş olması nedeniyle tebliğ işleminin ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 03/07/2025 günü saat: 09:10'da (ön inceleme duruşma gün ve saati) HMK 139. md uyarınca sulh için hazırlık yapmanız, belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 147 md. uyarınca tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği ihtaren ilan olunur.