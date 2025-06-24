T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ



İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, TOPKAYA Mahalle/Köy, 220 Ada, 7 Parsel,Rize Belediyesi sınırları içerisinde olmayıp, Topkaya Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz tarım arazisi vasfındadır, zeminde kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz tarımsal amaçla kullanılmakta olup, zeminde halihazırda çok yıllık bitki yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmazın toprak yapısında çay tarımına engel bir durum tespit edilememiştir. Çay ocakları bakımlı olup taşınmazdan düzenli olarak gelir elde edilmektedir. Araç yoluna cepheli değildir. Yerleşim alanlarına yakın mesafede olup, orta eğimli zemin yapısına sahiptir. Çevresinde cami, müstakil konutlar çay bahçeleri bulunmakta olup meskün mahalde kalmaktadır. Taşınmaz köy merkezine yaklaşık 0,5 km mesafede, Şehir merkezine yaklaşık 6,0 km, Karadeniz sahil karayoluna yaklaşık 2,0 km mesafededir. Arazi büyüklüğü, bölgedeki ortalama parsel büyüklükleriyle aynıdır. Taşınmaz tek parçalı olup parselden kadastro geçmiştir. Parsel üzerindeki bina, kısmi bodrum kat, zemin kat, normal kat düzeninde inşa edilmiştir.Binanın çatısı yapılmıştır. Binanın dış cephesi sıvasız, boyasızdır. Binanın sadece zemin katı konut amaçlı kullanılabilecek durumda olup, kısmi bodrum katı ve normal katı ise natamam inşaat durumundadır. Pencereleri ahşap, pvc mamuldür. Asansörsüz, kalorifersizdir. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre III. Sınıf A Grubu Yapılara benzer olup güncel tarihindeki birim yapı değeri 17.100 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kulllanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında %60 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre binanın güncel tarihi itibariyle değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Binanın katları ayrı ayrı kulanılmakta, kısmi bodrum katı 50,86 m2 alanlı depo amaçlı kullanılmakta, zemin katı 101,72 m2 alanlı olup konut amaçlı kullanılmakta, normal katı 110 m2 alanlı olup natamam inşaat haldedir.

Yüzölçümü : 5.868,97 m2

Kıymeti : 3.877.985,44 TL

KDV Oranı :Arsa %10 ( Üzerindeki bina için %20)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 13:34

20/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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