Örnek No:55*



T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/49 SATIŞ



İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 56 Ada, 6 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz, Rize Belediyesinin sınırları içerisinde, imar planı içerisinde, belediye hizmetlerinden faydalanmakta, meskûn mahalde olduğundan arsa vasfındadır.Parselin tapu alanı 1.061,78 m2 olup, tarla ve çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Parsel, konum olarak il merkezinin güney kısmında, yüksek kotta, merkeze 1,4 km mesafede, Yeniköy Sokağa cephelidir.Fiilen yola cephesi vardır.Parselin dikdörtgen formda geometrik yapısı bulunmaktadır. Zemin yapısı eğimli olup altyapı masrafı gerekmektedir. İmar planı içerisinde olup imar planında E:2,00 Yençok 21,50 m yapı adasında ve yolda kalmaktadır. Belediyenin ve kamunun altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Şehir merkezine yürüme mesafesindedir.Taşınmaz, ticari olarak ana arter üzerinde olmadığından henüz gelişmemiş kısımda kalmaktadır.Çevresinde apartman tipi binalar, müstakil konutlar, TOKİ Timya Konutları bulunmaktadır. Parsel üzerinde A, B, C harfli yapılar bulunmaktadır.A harfli yapı, tek katlı, yığma olarak inşa edilmiş depo yapısıdır. Yapının dış cephesi sıvalı, boyasız olup çatısı branda kaplıdır.Bu yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre 1. Sınıf B Grubu Yapılara benzerdir. Güncel tarihli birim yapı değeri 2.100 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında % 35 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır.Bina müştemilat olarak kullanılmakta olup toplam inşaat alanı 16,56 m2 olup 150 m2 nin altındadır. B harfli bina, iki katlı betonarme ve yığma olarak inşa edilmiş, dış cephesi sıvasız, boyasız, çatısı yapılmıştır. Asansörsüz, doğalgaz kaloriferlidir. Bina ortadan ikiye ayrılmış şekilde iki ayrı mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın ayrı ayrı kullanılan kısımlarının alanı 143,44 m2 olmak üzere 150 m2 nin altındadır. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre 3. Sınıf A Grubu Yapılara benzerdir. Güncel tarihli birim yapı değeri 12.250 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında % 40 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır.C harfli bina, bodrum kat, zemin kat, 4 normal katlı betonarme olarak inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı, boyalı, çatısı yapılmıştır. Asansörsüz, doğalgaz kaloriferlidir. Bodrum kat, ortak alan, depo diğer zemin kat ve 4 normal kat ayrı ayrı konut amaçlı kullanılmaktadır. Binanın ayrı ayrı kullanılan katların alanı 107,43 m2, 99,43 m2, 120,43 m2 olmak üzere her bir katın alanı 150 m2 nin altındadır. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre 3. Sınıf B Grubu Yapılara benzerdir. Güncel tarihli birim yapı değeri 14.400 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında % 35 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 1.061,78 m2

Kıymeti : 23.972.091,20 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 10:28

10/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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