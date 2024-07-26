Örnek No:55*



T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/87 SATIŞ



İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Rize Merkez Mesudiye Köyü, 190 Ada, 83 Parsel. Köy merkezine yaklaşık 800 m. şehir merkezine 12,8 km, Rize-Salarha yoluna 4,6 km mesafededir. 2 adet yapı ve çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Zemin eğimlidir.Üzerinde raporda A ve B ile gösterilen iki adet bina bulunmaktadır.

A harfli bina 829.202,00 TL, B harfli bina 1.376.961,00 TL değerindedir. 2.343,65 m2

Kıymeti : 3.013.316,06 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 11:20

24/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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