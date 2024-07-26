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        T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 27.07.2024 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        RİZE
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        2023/87 SATIŞ


        İ L A N


        Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
        Rize Merkez Mesudiye Köyü, 190 Ada, 83 Parsel. Köy merkezine yaklaşık 800 m. şehir merkezine 12,8 km, Rize-Salarha yoluna 4,6 km mesafededir. 2 adet yapı ve çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Zemin eğimlidir.Üzerinde raporda A ve B ile gösterilen iki adet bina bulunmaktadır.

        A harfli bina 829.202,00 TL, B harfli bina 1.376.961,00 TL değerindedir. 2.343,65 m2

        Kıymeti : 3.013.316,06 TL
        KDV Oranı : %10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:20
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 11:20
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 11:20

        24/07/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02067741
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