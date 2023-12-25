T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.15.11.2023
Katip 117941 Hakim 179225
e-imzalı e-imzalı
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|TAŞINMAZIN YERİ
|TAŞIN. NO
|TAPU ALANI
|KAMULAŞAN ALAN
|TAŞINMAZ MALİKİ
|2023/582
|15.02.2024 saat 11:05
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 38 parsel
|4940,69m²
|1260,93m²
|Ali Ayhan
vd.
|2023/598
|12.03.2024 saat 09:53
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 15 parsel
203 ada 18 parsel
|70,53m²
499,96 m²
|Tamamı
222,03m²
|Yunus Pehlivan
|2023/600
|14.03.2024 saat 09:05
|Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü
|103 ada 2 parsel
|116,98 m²
|Tamamı
|Hasan Terzi vd.
|2023/601
|14.03.2024 saat 09:20
|Rize Derepazarı Eriklimanı Mah.
|293 ada 3 parsel
|551,86m²
|62,51m²
|Bekir Karabacak
|2023/602
|14.03.2024 saat 09:25
|Rize Derepazarı
Çakmakçılar Köyü
|104 ada 3 parsel
|3980,97 m²
|205,33m²
|Kemal Tüfekçi
|2023/603
|14.03.2024 saat 09:30
|Rize Derepazarı
Eriklimanı Mah.
|288 ada 2 parsel
286 ada 10 parsel
|1125,75m²
2120,16 m²
|632,87 m²
38,97 m²
|Ahmet Günaydı
vd.
|2023/604
|14.03.2024 saat 09:40
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|117 ada 2 parsel
|1311,31m²
|84,43m²
|Mustafa Vardal
|2023/605
|14.03.2024 saat 09:45
|Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü
|104 ada 4 parsel
|1482,40m²
|6,39m²
|Mustafa Tüfekçi
|2023/606
|14.03.2024 saat 10:00
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|127 ada 12 parsel
129 ada 1 parsel
|162,64m²
241,35 m²
|Tamamı
Tamamı
|Fikriye Pirpiri
vd.
|2023/607
|14.03.2024 saat 10:05
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|127 ada 24 parsel
127 ada 20 parsel
127 ada 16 parsel
127 ada 14 parsel
|3309,88m²
102,44 m²
1043,70 m²
1885,16 m²
|219,10 m²
Tamamı
83,15 m²
248,70 m²
|Ahmet Pirpiri
vd.
|2023/608
|14.03.2024 saat 10:10
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|129 ada 2 parsel
127 ada 11 parsel
|2130,85m²
458,55 m²
|1465,08 m²
Tamamı
|Hasan Berber
|2023/609
|14.03.2024 saat 10:15
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|127 ada 13 parsel
|2808,74m²
|1019,83m²
|Raziye Berber
|2023/610
|14.03.2024 saat 10:20
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|127 ada 22 parsel
|905,88m²
|684,29m²
|Ahmet Berber
Vd.
|2023/611
|14.03.2024 saat 10:25
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|127 ada 21 parsel
127 ada 15 parsel
|141,24m²
882,01 m²
|Tamamı
48,12 m²
|Ekrem Bursalı
vd.
|2023/612
|14.03.2024 saat 10:30
|Rize Güneysu
Eskicami Mah.
|270 ada 11 parsl
|2839,69m²
|259,72m²
|Ali Osman Peçe
vd.
|2023/613
|14.03.2024 saat 10:35
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|231 ada 4 parsel
|2418,46m²
|417,95m²
|Fatma Esin Yazıcı vd.
|2023/614
|14.03.2024 saat 10:40
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|229 ada 1 parsel
|1702,31m²
|348,30m²
|Ali Güneşdoğdu
vd.
|2023/615
|14.03.2024 saat 10:45
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|231 ada 2 parsel
|3198,26m²
|327,03m²
|Hatça Acar
vd.
|2023/616
|14.03.2024 saat 10:50
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|231 ada 6 parsel
|2164,99m²
|571,63m²
|Hatçe Acar
vd.
|2023/617
|14.03.2024 saat 10:55
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|229 ada 2 parsel
|3572,60m²
|148,68m²
|Aynur Gümüş
vd.
|2023/618
|14.03.2024 saat 11:00
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|231 ada 8 parsel
|1251,59m²
|508,80m²
|Ayla Yıldız
vd.
|2023/619
|12.03.2024 saat 10:10
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 10 parsel
143 ada19 parsel
143 ada 23 parsel
|135,10m²
232,08 m²
255,69 m²
|45,48 m²
74,29 m²
Tamamı
|Selahittin Çepni
|2023/620
|12.03.2024 saat 10:15
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 12 parsel
143 ada 18 parsel
143 ada 22 parsel
|962,05 m²
181,00 m²
180,02 m²
|460,94 m²
Tamamı
8,13 m²
|Ekrem Çepni
|2023/621
|12.03.2024 saat 10:20
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|224 ada 5 parsel
|2290,78 m²
|819,50 m²
|Dilek Pala
vd.
|2023/622
|12.03.2024 saat 10:25
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 61 parsel
227 ada 71 parsel
|929,60 m²
162,02 m²
|245,51 m²
Tamamı
|Kadir Saruhan
vd.
|2023/623
|12.03.2024 saat 10:30
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|141 ada 2 parsel
|545,20 m²
|242,01 m²
|Ali Genç
|2023/624
|12.03.2024 saat 10:35
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 54 parsel
227 ada 55 parsel
|269,34 m²
523,03 m²
|107,42 m²
107,95 m²
|Adem Ayhan
vd.
|2023/625
|12.03.2024 saat 10:40
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 12 parsel
203 ada 13 parsel
|473,50 m²
740,15 m²
|Tamamı
436,72 m²
|Ayşe Pehlivan
vd.
|2023/626
|12.03.2024 saat 10:45
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|337 ada 7 parsel
|120,55 m²
|Tamamı
|İsmail Ayhan
|2023/627
|12.03.2024 saat 10:50
|Rize Güneysu
Güneli Mah.
|126 ada 6 parsel
|1897,82 m²
|1123,63 m²
|Köksal Demirci
vd.
|2023/628
|12.03.2024 saat 10:55
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|142 ada 28 parsel
143 ada 1 parsel
|300,93 m²
1977,48 m²
|42,29 m²
555,25 m²
|Adem Çepni
vd.
|2023/629
|12.03.2024 saat 11:00
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 11 parsel
143 ada 17 parsel
|103,86 m²
234,73 m²
|42,84 m²
126,33
|Memiş Çepni
|2023/630
|12.03.2024 saat 11:05
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 29 parsel
148 ada 71 parsel
143 ada 30 parsel
148 ada 72 parsel
143 ada 31 parsel
148 ada 73 parsel
148 ada 77 parsel
|679,08 m²
1257,67 m²
406,93 m²
1290,73 m²
393,38 m²
1638,77 m²
895,10 m²
|Tamamı
41,29 m²
Tamamı
439,76 m²
Tamamı
1172,66 m²
195,91 m²
|Adem Kocabey
vd.
|2023/631
|12.03.2024 saat 11:10
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 5 parsel
227 ada 13 parsel
227 ada 14 parsel
227 ada 28 parsel
227 ada 29 parsel
|119,56 m²
162,10 m²
59,08 m²
185,61 m²
61,88 m²
|28,80 m²
10,12 m²
Tamamı
63,13 m²
Tamamı
|Arzu Baltacı
vd.
|2023/632
|12.03.2024 saat 11:03
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 74 parsel
|298,30 m²
|Tamamı
|Cabir Saruhan
|2023/633
|12.03.2024 saat 11:08
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 43 parsel
|256,54 m²
|93,37 m²
|İsmail Ayhan
|2023/634
|12.03.2024 saat 11:13
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 1 parsel
203 ada 5 parsel
|651,41 m²
438,96 m²
|Tamamı
Tamamı
|Adem Pehlivan
|2023/635
|12.03.2024 saat 11:15
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|342 ada 2 parsel
339 ada 3 parsel
227 ada 3 parsel
|260,97 m²
871,24 m²
385,18 m²
|Tamamı
131,30 m²
248,77 m²
|Ali Ayhan
|2023/636
|12.03.2024 saat 11:18
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|220 ada 1 parsel
|669,07 m²
|440,21 m²
|Elif Konuk
vd.
|2023/637
|12.03.2024 saat 11:20
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 11 parsel
|1700,68 m²
|890,95 m²
|Muzaffer Pehlivan
|2023/638
|12.03.2024 saat 11:23
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 2 parsel
|3297,43 m²
|1494,80 m²
|Fatma Pehlivan
vd.
|2023/639
|12.03.2024 saat 11:25
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 6 parsel
|5899,93 m²
|1978,10 m²
|Asiye Pehlivan vd.
|2023/641
|12.03.2024 saat 11:28
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 4 parsel
227 ada 7 parsel
227 ada 24 parsel
227 ada 25 parsel
|100,20 m²
56,62 m²
152,39 m²
40,25 m²
|25,61 m²
Tamamı
47,79 m²
Tamamı
|Soner Ayhan
vd
|2023/642
|12.03.2024 saat 11:30
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|141 ada 1 parsel
141 ada 6 parsel
142 ada 5 parsel
142 ada 12 parsle
|220,27 m²
428,11 m²
965,86 m²
1017,15 m²
|75,26 m²
108,22 m²
91,32 m²
54,23 m²
|Celal Genç
vd
|2023/643
|12.03.2024 saat 11:33
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|201 ada 1 parsel
203 ada 3 parsel
202 ada 8 parsel
|146,33 m²
63,36 m²
382,91 m²
|5,85 m²
42,03 m²
48,81 m²
|Emine Pehlivan
vd.
|2023/644
|12.03.2024 saat 11:35
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 9 parsel
227 ada 32 parsel
227 ada 11 parsel
|144,45 m²
679,86 m²
55,18 m²
|34,74 m²
253,33 m²
Tamamı
|Fatma Dilmaç
vd.
|2023/645
|12.03.2024 saat 11:38
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 72 parsel
|247,62 m²
|Tamamı
|Osman Saruhan
|2023/646
|12.03.2024 saat 11:40
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 1 parsel
227 ada 1 parsel
|1032,93 m²
586,09 m²
|183,37 m²
Tamamı
|Bilal Aslan
vd.
|2023/647
|12.03.2024 saat 11:43
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|125 ada 1 parsel
|460,13 m²
|86,40 m²
|Azmi Genç
|2023/648
|12.03.2024 saat 11:45
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 11 parsel
|422,64 m²
|117,36 m²
|Arzu Baltacı
vd.
|2023/649
|12.03.2024 saat 11:48
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|142 ada 1 parsel
|979,16 m²
|316,91 m²
|Elmas Genç
vd.
|2023/650
|12.03.2024 saat 11:50
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 27 parsel
227 ada 26 parsel
227 ada 10 parsel
|164,56 m²
61,73 m²
64,62 m²
|60,05 m²
Tamamı
Tamamı
|Emine Ayhan
|2023/651
|12.03.2024 saat 11:53
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 2 parsel
343 ada 1 parsel
340 ada 22 parsel
|449,59 m²
52,25 m²
691,49 m²
|209,05 m²
Tamamı
50,29 m²
|Enver Saruhan
vd.
|2023/652
|12.03.2024 saat 11:55
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|339 ada 7 parsel
227 ada 6 parsel
227 ada 30 parsel
227 ada 31 parsel
|135,34 m²
57,71 m²
65,02 m²
157,42 m²
|30,72 m²
Tamamı
Tamamı
54,14 m²
|Mustafa Ayhan vd.
|2023/653
|12.03.2024 saat 11:58
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|342 ada 1 parsel
227 ada 4 parsel
227 ada 16 parsel
227 ada 15 parsel
|221,68 m²
223,47 m²
776,24 m²
151,21 m²
|Tamamı
Tamamı
65,53 m²
Tamamı
|Raif Ayhan
|2023/654
|12.03.2024 saat 12:00
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|141 ada 5 parsel
|549,40 m²
|276,38
|Elmas Genç
vd.
|2023/656
|26.03.2024 saat 09:00
|Rize Güneysu
Başköy Köyü
|108 ada 1 parsel
|8077,90m²
|3161,81 m²
|Ayşe Pehlivan
vd.
|2023/657
|26.03.2024 saat 09:03
|Rize Güneysu
Başköy Köyü
|107 ada 1 parsel
|1069,65m²
|Tamamı
|Ayşe Pehlivan
vd.
|2023/658
|26.03.2024 saat 09:05
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 70 parsel
227 ada 56 parsel
|471,02m²
420,54 m²
|Tamamı
200,77 m²
|Ayten Saruhan
vd.
|2023/659
|26.03.2024 saat 09:08
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|227 ada 42 parsel
227 ada 75 parsel
|262,90m²
165,86 m²
|104,58 m²
Tamamı
|İlyas Ayhan
|2023/660
|26.03.2024 saat 09:10
|Rize Derepazarı
Merkez Mah.
|231 ada 16 parsel
|1043,51m²
|316,61 m²
|Fatma Esin Yazıcı vd.
|2023/661
|26.03.2024 saat 09:13
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|142 ada 13 parsel
|121,43m²
|Tamamı
|Elmas Genç
|2023/662
|26.03.2024 saat 09:15
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|142 ada 6 paarsel
|240,42m²
|Tamamı
|Elmas Genç
|2023/663
|26.03.2024 saat 09:18
|Rize Derepazarı
Eriklimanı Mkah.
|393 ada 11 parsel
|69,48m²
|Tamamı
|Şükrü Sarı
|2023/664
|26.03.2024 saat 09:20
|Rize Güneysu
Başköy
|307 ada 19 parsel
|6712,90m²
|5716,90 m²
|Salih Baltacı
vd.
|2023/665
|26.03.2024 saat 09:23
|Rize Güneysu
Başköy
|307 ada 5 parsel
|2163,53m²
|742,82 m²
|Salih Baltacı
vd.
|2023/666
|26.03.2024 saat 09:25
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|203 ada 14 parsel
203 ada 17 parsel
203 ada 19 parsel
|143,56m²
402,58 m²
35,86 m²
|Tamamı
173,00 m²
23,33 m²
|İsmet Pehlivan
|2023/667
|26.03.2024 saat 09:28
|Rize Derepazarı
Çakmakçılar Köyü
|105 ada 1 parsel
|260,36m²
|Tamamı
|Ali Şahin
vd.
|2023/668
|26.03.2024 saat 09:30
|Rize Derepazarı
Çakmakçılar Köyü
|103 ada 1 parsel
|1409,38m²
|422,39 m²
|Kemal Tüfekçi
vd.
|2023/669
|26.03.2024 saat 09:33
|Rize Derepazarı
Eriklimanı Mah.
|393 ada 2 parsel
|1750,83m²
|94,21 m²
|Yakup Sarı
|2023/670
|26.03.2024 saat 09:35
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 28 parsel
|578,08m²
|Tamamı
|Ayten Kocabey
vd.
|2023/671
|26.03.2024 saat 09:38
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 27 parsel
|545,31m²
|Tamamı
|Ayten Kocabey vd
|2023/672
|26.03.2024 saat 09:40
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|143 ada 26 parsel
|601,79m²
|Tamamı
|Ayten Kocabey vd
|2023/673
|26.03.2024 saat 09:43
|Rize Derepazarı
Eriklimanı Mah.
|288 ada 3 parsel
|2509,78m²
|717,92 m²
|Hatice Karabacak
vd.
|2023/674
|26.03.2024 saat 09:45
|Rize Güneysu
Gürgen Köyü
|342 ada 3 parsel
|406,51m²
|Tamamı
|Cumhur Yılmaz
|2023/675
|26.03.2024 saat 09:48
|Rize Güneysu
Güneli Mah
|131 ada 2 parsel
|693,03m²
|Tamamı
|Recep Peçe
vd.
|2023/676
|26.03.2024 saat 09:50
|Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü
|102 ada 1 parsel
114 ada 1 parsel
101 ada 2 parsel
|1049,08m²
62,87 m²
1058,26 m²
|44,81 m²
Tamamı
78,58 m²
|Duygu Zeynep Güler vd.