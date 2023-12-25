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        T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        T.C.
        RİZE
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
        1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
        2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
        3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
        4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
        5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.15.11.2023
        Katip 117941 Hakim 179225
        e-imzalı e-imzalı

        ESAS NO DURUŞMA
        GÜNÜ        		 TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ
        2023/582 15.02.2024 saat 11:05 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 38 parsel 4940,69m² 1260,93m² Ali Ayhan
        vd.
        2023/598 12.03.2024 saat 09:53 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 15 parsel
        203 ada 18 parsel        		 70,53m²
        499,96 m²        		 Tamamı
        222,03m²        		 Yunus Pehlivan
        2023/600 14.03.2024 saat 09:05 Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü 103 ada 2 parsel 116,98 m² Tamamı Hasan Terzi vd.
        2023/601 14.03.2024 saat 09:20 Rize Derepazarı Eriklimanı Mah. 293 ada 3 parsel 551,86m² 62,51m² Bekir Karabacak
        2023/602 14.03.2024 saat 09:25 Rize Derepazarı
        Çakmakçılar Köyü        		 104 ada 3 parsel 3980,97 m² 205,33m² Kemal Tüfekçi
        2023/603 14.03.2024 saat 09:30 Rize Derepazarı
        Eriklimanı Mah.        		 288 ada 2 parsel
        286 ada 10 parsel        		 1125,75m²
        2120,16 m²        		 632,87 m²
        38,97 m²        		 Ahmet Günaydı
        vd.
        2023/604 14.03.2024 saat 09:40 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 117 ada 2 parsel 1311,31m² 84,43m² Mustafa Vardal
        2023/605 14.03.2024 saat 09:45 Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü 104 ada 4 parsel 1482,40m² 6,39m² Mustafa Tüfekçi
        2023/606 14.03.2024 saat 10:00 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 12 parsel
        129 ada 1 parsel        		 162,64m²
        241,35 m²        		 Tamamı
        Tamamı        		 Fikriye Pirpiri
        vd.
        2023/607 14.03.2024 saat 10:05 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 24 parsel
        127 ada 20 parsel
        127 ada 16 parsel
        127 ada 14 parsel        		 3309,88m²
        102,44 m²
        1043,70 m²
        1885,16 m²        		 219,10 m²
        Tamamı
        83,15 m²
        248,70 m²        		 Ahmet Pirpiri
        vd.
        2023/608 14.03.2024 saat 10:10 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 129 ada 2 parsel
        127 ada 11 parsel        		 2130,85m²
        458,55 m²        		 1465,08 m²
        Tamamı        		 Hasan Berber
        2023/609 14.03.2024 saat 10:15 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 13 parsel 2808,74m² 1019,83m² Raziye Berber
        2023/610 14.03.2024 saat 10:20 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 22 parsel 905,88m² 684,29m² Ahmet Berber
        Vd.
        2023/611 14.03.2024 saat 10:25 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 21 parsel
        127 ada 15 parsel        		 141,24m²
        882,01 m²        		 Tamamı
        48,12 m²        		 Ekrem Bursalı
        vd.
        2023/612 14.03.2024 saat 10:30 Rize Güneysu
        Eskicami Mah.        		 270 ada 11 parsl 2839,69m² 259,72m² Ali Osman Peçe
        vd.
        2023/613 14.03.2024 saat 10:35 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 231 ada 4 parsel 2418,46m² 417,95m² Fatma Esin Yazıcı vd.
        2023/614 14.03.2024 saat 10:40 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 229 ada 1 parsel 1702,31m² 348,30m² Ali Güneşdoğdu
        vd.
        2023/615 14.03.2024 saat 10:45 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 231 ada 2 parsel 3198,26m² 327,03m² Hatça Acar
        vd.
        2023/616 14.03.2024 saat 10:50 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 231 ada 6 parsel 2164,99m² 571,63m² Hatçe Acar
        vd.
        2023/617 14.03.2024 saat 10:55 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 229 ada 2 parsel 3572,60m² 148,68m² Aynur Gümüş
        vd.
        2023/618 14.03.2024 saat 11:00 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 231 ada 8 parsel 1251,59m² 508,80m² Ayla Yıldız
        vd.
        2023/619 12.03.2024 saat 10:10 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 10 parsel
        143 ada19 parsel
        143 ada 23 parsel        		 135,10m²
        232,08 m²
        255,69 m²        		 45,48 m²
        74,29 m²
        Tamamı        		 Selahittin Çepni
        2023/620 12.03.2024 saat 10:15 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 12 parsel
        143 ada 18 parsel
        143 ada 22 parsel        		 962,05 m²
        181,00 m²
        180,02 m²        		 460,94 m²
        Tamamı
        8,13 m²        		 Ekrem Çepni
        2023/621 12.03.2024 saat 10:20 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 224 ada 5 parsel 2290,78 m² 819,50 m² Dilek Pala
        vd.
        2023/622 12.03.2024 saat 10:25 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 61 parsel
        227 ada 71 parsel        		 929,60 m²
        162,02 m²        		 245,51 m²
        Tamamı        		 Kadir Saruhan
        vd.
        2023/623 12.03.2024 saat 10:30 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 141 ada 2 parsel 545,20 m² 242,01 m² Ali Genç
        2023/624 12.03.2024 saat 10:35 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 54 parsel
        227 ada 55 parsel        		 269,34 m²
        523,03 m²        		 107,42 m²
        107,95 m²        		 Adem Ayhan
        vd.
        2023/625 12.03.2024 saat 10:40 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 12 parsel
        203 ada 13 parsel        		 473,50 m²
        740,15 m²        		 Tamamı
        436,72 m²        		 Ayşe Pehlivan
        vd.
        2023/626 12.03.2024 saat 10:45 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 337 ada 7 parsel 120,55 m² Tamamı İsmail Ayhan
        2023/627 12.03.2024 saat 10:50 Rize Güneysu
        Güneli Mah.        		 126 ada 6 parsel 1897,82 m² 1123,63 m² Köksal Demirci
        vd.
        2023/628 12.03.2024 saat 10:55 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 142 ada 28 parsel
        143 ada 1 parsel        		 300,93 m²
        1977,48 m²        		 42,29 m²
        555,25 m²        		 Adem Çepni
        vd.
        2023/629 12.03.2024 saat 11:00 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 11 parsel
        143 ada 17 parsel        		 103,86 m²
        234,73 m²        		 42,84 m²
        126,33        		 Memiş Çepni
        2023/630 12.03.2024 saat 11:05 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 29 parsel
        148 ada 71 parsel
        143 ada 30 parsel
        148 ada 72 parsel
        143 ada 31 parsel
        148 ada 73 parsel
        148 ada 77 parsel        		 679,08 m²
        1257,67 m²
        406,93 m²
        1290,73 m²
        393,38 m²
        1638,77 m²
        895,10 m²        		 Tamamı
        41,29 m²
        Tamamı
        439,76 m²
        Tamamı
        1172,66 m²
        195,91 m²        		 Adem Kocabey
        vd.
        2023/631 12.03.2024 saat 11:10 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 5 parsel
        227 ada 13 parsel
        227 ada 14 parsel
        227 ada 28 parsel
        227 ada 29 parsel        		 119,56 m²
        162,10 m²
        59,08 m²
        185,61 m²
        61,88 m²        		 28,80 m²
        10,12 m²
        Tamamı
        63,13 m²
        Tamamı        		 Arzu Baltacı
        vd.
        2023/632 12.03.2024 saat 11:03 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 74 parsel 298,30 m² Tamamı Cabir Saruhan
        2023/633 12.03.2024 saat 11:08 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 43 parsel 256,54 m² 93,37 m² İsmail Ayhan
        2023/634 12.03.2024 saat 11:13 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 1 parsel
        203 ada 5 parsel        		 651,41 m²
        438,96 m²        		 Tamamı
        Tamamı        		 Adem Pehlivan
        2023/635 12.03.2024 saat 11:15 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 342 ada 2 parsel
        339 ada 3 parsel
        227 ada 3 parsel        		 260,97 m²
        871,24 m²
        385,18 m²        		 Tamamı
        131,30 m²
        248,77 m²        		 Ali Ayhan
        2023/636 12.03.2024 saat 11:18 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 220 ada 1 parsel 669,07 m² 440,21 m² Elif Konuk
        vd.
        2023/637 12.03.2024 saat 11:20 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 11 parsel 1700,68 m² 890,95 m² Muzaffer Pehlivan
        2023/638 12.03.2024 saat 11:23 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 2 parsel 3297,43 m² 1494,80 m² Fatma Pehlivan
        vd.
        2023/639 12.03.2024 saat 11:25 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 6 parsel 5899,93 m² 1978,10 m² Asiye Pehlivan vd.
        2023/641 12.03.2024 saat 11:28 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 4 parsel
        227 ada 7 parsel
        227 ada 24 parsel
        227 ada 25 parsel        		 100,20 m²
        56,62 m²
        152,39 m²
        40,25 m²        		 25,61 m²
        Tamamı
        47,79 m²
        Tamamı        		 Soner Ayhan
        vd
        2023/642 12.03.2024 saat 11:30 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 141 ada 1 parsel
        141 ada 6 parsel
        142 ada 5 parsel
        142 ada 12 parsle        		 220,27 m²
        428,11 m²
        965,86 m²
        1017,15 m²        		 75,26 m²
        108,22 m²
        91,32 m²
        54,23 m²        		 Celal Genç
        vd
        2023/643 12.03.2024 saat 11:33 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 201 ada 1 parsel
        203 ada 3 parsel
        202 ada 8 parsel        		 146,33 m²
        63,36 m²
        382,91 m²        		 5,85 m²
        42,03 m²
        48,81 m²        		 Emine Pehlivan
        vd.
        2023/644 12.03.2024 saat 11:35 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 9 parsel
        227 ada 32 parsel
        227 ada 11 parsel        		 144,45 m²
        679,86 m²
        55,18 m²        		 34,74 m²
        253,33 m²
        Tamamı        		 Fatma Dilmaç
        vd.
        2023/645 12.03.2024 saat 11:38 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 72 parsel 247,62 m² Tamamı Osman Saruhan
        2023/646 12.03.2024 saat 11:40 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 1 parsel
        227 ada 1 parsel        		 1032,93 m²
        586,09 m²        		 183,37 m²
        Tamamı        		 Bilal Aslan
        vd.
        2023/647 12.03.2024 saat 11:43 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 125 ada 1 parsel 460,13 m² 86,40 m² Azmi Genç
        2023/648 12.03.2024 saat 11:45 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 11 parsel 422,64 m² 117,36 m² Arzu Baltacı
        vd.
        2023/649 12.03.2024 saat 11:48 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 142 ada 1 parsel 979,16 m² 316,91 m² Elmas Genç
        vd.
        2023/650 12.03.2024 saat 11:50 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 27 parsel
        227 ada 26 parsel
        227 ada 10 parsel        		 164,56 m²
        61,73 m²
        64,62 m²        		 60,05 m²
        Tamamı
        Tamamı        		 Emine Ayhan
        2023/651 12.03.2024 saat 11:53 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 2 parsel
        343 ada 1 parsel
        340 ada 22 parsel        		 449,59 m²
        52,25 m²
        691,49 m²        		 209,05 m²
        Tamamı
        50,29 m²        		 Enver Saruhan
        vd.
        2023/652 12.03.2024 saat 11:55 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 339 ada 7 parsel
        227 ada 6 parsel
        227 ada 30 parsel
        227 ada 31 parsel        		 135,34 m²
        57,71 m²
        65,02 m²
        157,42 m²        		 30,72 m²
        Tamamı
        Tamamı
        54,14 m²        		 Mustafa Ayhan vd.
        2023/653 12.03.2024 saat 11:58 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 342 ada 1 parsel
        227 ada 4 parsel
        227 ada 16 parsel
        227 ada 15 parsel        		 221,68 m²
        223,47 m²
        776,24 m²
        151,21 m²        		 Tamamı
        Tamamı
        65,53 m²
        Tamamı        		 Raif Ayhan
        2023/654 12.03.2024 saat 12:00 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 141 ada 5 parsel 549,40 m² 276,38 Elmas Genç
        vd.
        2023/656 26.03.2024 saat 09:00 Rize Güneysu
        Başköy Köyü        		 108 ada 1 parsel 8077,90m² 3161,81 m² Ayşe Pehlivan
        vd.
        2023/657 26.03.2024 saat 09:03 Rize Güneysu
        Başköy Köyü        		 107 ada 1 parsel 1069,65m² Tamamı Ayşe Pehlivan
        vd.
        2023/658 26.03.2024 saat 09:05 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 70 parsel
        227 ada 56 parsel        		 471,02m²
        420,54 m²        		 Tamamı
        200,77 m²        		 Ayten Saruhan
        vd.
        2023/659 26.03.2024 saat 09:08 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 227 ada 42 parsel
        227 ada 75 parsel        		 262,90m²
        165,86 m²        		 104,58 m²
        Tamamı        		 İlyas Ayhan
        2023/660 26.03.2024 saat 09:10 Rize Derepazarı
        Merkez Mah.        		 231 ada 16 parsel 1043,51m² 316,61 m² Fatma Esin Yazıcı vd.
        2023/661 26.03.2024 saat 09:13 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 142 ada 13 parsel 121,43m² Tamamı Elmas Genç
        2023/662 26.03.2024 saat 09:15 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 142 ada 6 paarsel 240,42m² Tamamı Elmas Genç
        2023/663 26.03.2024 saat 09:18 Rize Derepazarı
        Eriklimanı Mkah.        		 393 ada 11 parsel 69,48m² Tamamı Şükrü Sarı
        2023/664 26.03.2024 saat 09:20 Rize Güneysu
        Başköy        		 307 ada 19 parsel 6712,90m² 5716,90 m² Salih Baltacı
        vd.
        2023/665 26.03.2024 saat 09:23 Rize Güneysu
        Başköy        		 307 ada 5 parsel 2163,53m² 742,82 m² Salih Baltacı
        vd.
        2023/666 26.03.2024 saat 09:25 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 203 ada 14 parsel
        203 ada 17 parsel
        203 ada 19 parsel        		 143,56m²
        402,58 m²
        35,86 m²        		 Tamamı
        173,00 m²
        23,33 m²        		 İsmet Pehlivan
        2023/667 26.03.2024 saat 09:28 Rize Derepazarı
        Çakmakçılar Köyü        		 105 ada 1 parsel 260,36m² Tamamı Ali Şahin
        vd.
        2023/668 26.03.2024 saat 09:30 Rize Derepazarı
        Çakmakçılar Köyü        		 103 ada 1 parsel 1409,38m² 422,39 m² Kemal Tüfekçi
        vd.
        2023/669 26.03.2024 saat 09:33 Rize Derepazarı
        Eriklimanı Mah.        		 393 ada 2 parsel 1750,83m² 94,21 m² Yakup Sarı
        2023/670 26.03.2024 saat 09:35 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 28 parsel 578,08m² Tamamı Ayten Kocabey
        vd.
        2023/671 26.03.2024 saat 09:38 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 27 parsel 545,31m² Tamamı Ayten Kocabey vd
        2023/672 26.03.2024 saat 09:40 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 143 ada 26 parsel 601,79m² Tamamı Ayten Kocabey vd
        2023/673 26.03.2024 saat 09:43 Rize Derepazarı
        Eriklimanı Mah.        		 288 ada 3 parsel 2509,78m² 717,92 m² Hatice Karabacak
        vd.
        2023/674 26.03.2024 saat 09:45 Rize Güneysu
        Gürgen Köyü        		 342 ada 3 parsel 406,51m² Tamamı Cumhur Yılmaz
        2023/675 26.03.2024 saat 09:48 Rize Güneysu
        Güneli Mah        		 131 ada 2 parsel 693,03m² Tamamı Recep Peçe
        vd.
        2023/676 26.03.2024 saat 09:50 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 102 ada 1 parsel
        114 ada 1 parsel
        101 ada 2 parsel        		 1049,08m²
        62,87 m²
        1058,26 m²        		 44,81 m²
        Tamamı
        78,58 m²        		 Duygu Zeynep Güler vd.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955235
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