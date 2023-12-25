T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.15.11.2023

Katip 117941 Hakim 179225

e-imzalı e-imzalı

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2023/582 15.02.2024 saat 11:05 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 38 parsel 4940,69m² 1260,93m² Ali Ayhan

vd. 2023/598 12.03.2024 saat 09:53 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 15 parsel

203 ada 18 parsel 70,53m²

499,96 m² Tamamı

222,03m² Yunus Pehlivan 2023/600 14.03.2024 saat 09:05 Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü 103 ada 2 parsel 116,98 m² Tamamı Hasan Terzi vd. 2023/601 14.03.2024 saat 09:20 Rize Derepazarı Eriklimanı Mah. 293 ada 3 parsel 551,86m² 62,51m² Bekir Karabacak 2023/602 14.03.2024 saat 09:25 Rize Derepazarı

Çakmakçılar Köyü 104 ada 3 parsel 3980,97 m² 205,33m² Kemal Tüfekçi 2023/603 14.03.2024 saat 09:30 Rize Derepazarı

Eriklimanı Mah. 288 ada 2 parsel

286 ada 10 parsel 1125,75m²

2120,16 m² 632,87 m²

38,97 m² Ahmet Günaydı

vd. 2023/604 14.03.2024 saat 09:40 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 117 ada 2 parsel 1311,31m² 84,43m² Mustafa Vardal 2023/605 14.03.2024 saat 09:45 Rize Derepazarı Çakmakçılar Köyü 104 ada 4 parsel 1482,40m² 6,39m² Mustafa Tüfekçi 2023/606 14.03.2024 saat 10:00 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 12 parsel

129 ada 1 parsel 162,64m²

241,35 m² Tamamı

Tamamı Fikriye Pirpiri

vd. 2023/607 14.03.2024 saat 10:05 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 24 parsel

127 ada 20 parsel

127 ada 16 parsel

127 ada 14 parsel 3309,88m²

102,44 m²

1043,70 m²

1885,16 m² 219,10 m²

Tamamı

83,15 m²

248,70 m² Ahmet Pirpiri

vd. 2023/608 14.03.2024 saat 10:10 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 129 ada 2 parsel

127 ada 11 parsel 2130,85m²

458,55 m² 1465,08 m²

Tamamı Hasan Berber 2023/609 14.03.2024 saat 10:15 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 13 parsel 2808,74m² 1019,83m² Raziye Berber 2023/610 14.03.2024 saat 10:20 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 22 parsel 905,88m² 684,29m² Ahmet Berber

Vd. 2023/611 14.03.2024 saat 10:25 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 127 ada 21 parsel

127 ada 15 parsel 141,24m²

882,01 m² Tamamı

48,12 m² Ekrem Bursalı

vd. 2023/612 14.03.2024 saat 10:30 Rize Güneysu

Eskicami Mah. 270 ada 11 parsl 2839,69m² 259,72m² Ali Osman Peçe

vd. 2023/613 14.03.2024 saat 10:35 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 231 ada 4 parsel 2418,46m² 417,95m² Fatma Esin Yazıcı vd. 2023/614 14.03.2024 saat 10:40 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 229 ada 1 parsel 1702,31m² 348,30m² Ali Güneşdoğdu

vd. 2023/615 14.03.2024 saat 10:45 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 231 ada 2 parsel 3198,26m² 327,03m² Hatça Acar

vd. 2023/616 14.03.2024 saat 10:50 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 231 ada 6 parsel 2164,99m² 571,63m² Hatçe Acar

vd. 2023/617 14.03.2024 saat 10:55 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 229 ada 2 parsel 3572,60m² 148,68m² Aynur Gümüş

vd. 2023/618 14.03.2024 saat 11:00 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 231 ada 8 parsel 1251,59m² 508,80m² Ayla Yıldız

vd. 2023/619 12.03.2024 saat 10:10 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 10 parsel

143 ada19 parsel

143 ada 23 parsel 135,10m²

232,08 m²

255,69 m² 45,48 m²

74,29 m²

Tamamı Selahittin Çepni 2023/620 12.03.2024 saat 10:15 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 12 parsel

143 ada 18 parsel

143 ada 22 parsel 962,05 m²

181,00 m²

180,02 m² 460,94 m²

Tamamı

8,13 m² Ekrem Çepni 2023/621 12.03.2024 saat 10:20 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 224 ada 5 parsel 2290,78 m² 819,50 m² Dilek Pala

vd. 2023/622 12.03.2024 saat 10:25 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 61 parsel

227 ada 71 parsel 929,60 m²

162,02 m² 245,51 m²

Tamamı Kadir Saruhan

vd. 2023/623 12.03.2024 saat 10:30 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 141 ada 2 parsel 545,20 m² 242,01 m² Ali Genç 2023/624 12.03.2024 saat 10:35 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 54 parsel

227 ada 55 parsel 269,34 m²

523,03 m² 107,42 m²

107,95 m² Adem Ayhan

vd. 2023/625 12.03.2024 saat 10:40 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 12 parsel

203 ada 13 parsel 473,50 m²

740,15 m² Tamamı

436,72 m² Ayşe Pehlivan

vd. 2023/626 12.03.2024 saat 10:45 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 337 ada 7 parsel 120,55 m² Tamamı İsmail Ayhan 2023/627 12.03.2024 saat 10:50 Rize Güneysu

Güneli Mah. 126 ada 6 parsel 1897,82 m² 1123,63 m² Köksal Demirci

vd. 2023/628 12.03.2024 saat 10:55 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 142 ada 28 parsel

143 ada 1 parsel 300,93 m²

1977,48 m² 42,29 m²

555,25 m² Adem Çepni

vd. 2023/629 12.03.2024 saat 11:00 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 11 parsel

143 ada 17 parsel 103,86 m²

234,73 m² 42,84 m²

126,33 Memiş Çepni 2023/630 12.03.2024 saat 11:05 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 29 parsel

148 ada 71 parsel

143 ada 30 parsel

148 ada 72 parsel

143 ada 31 parsel

148 ada 73 parsel

148 ada 77 parsel 679,08 m²

1257,67 m²

406,93 m²

1290,73 m²

393,38 m²

1638,77 m²

895,10 m² Tamamı

41,29 m²

Tamamı

439,76 m²

Tamamı

1172,66 m²

195,91 m² Adem Kocabey

vd. 2023/631 12.03.2024 saat 11:10 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 5 parsel

227 ada 13 parsel

227 ada 14 parsel

227 ada 28 parsel

227 ada 29 parsel 119,56 m²

162,10 m²

59,08 m²

185,61 m²

61,88 m² 28,80 m²

10,12 m²

Tamamı

63,13 m²

Tamamı Arzu Baltacı

vd. 2023/632 12.03.2024 saat 11:03 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 74 parsel 298,30 m² Tamamı Cabir Saruhan 2023/633 12.03.2024 saat 11:08 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 43 parsel 256,54 m² 93,37 m² İsmail Ayhan 2023/634 12.03.2024 saat 11:13 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 1 parsel

203 ada 5 parsel 651,41 m²

438,96 m² Tamamı

Tamamı Adem Pehlivan 2023/635 12.03.2024 saat 11:15 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 342 ada 2 parsel

339 ada 3 parsel

227 ada 3 parsel 260,97 m²

871,24 m²

385,18 m² Tamamı

131,30 m²

248,77 m² Ali Ayhan 2023/636 12.03.2024 saat 11:18 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 220 ada 1 parsel 669,07 m² 440,21 m² Elif Konuk

vd. 2023/637 12.03.2024 saat 11:20 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 11 parsel 1700,68 m² 890,95 m² Muzaffer Pehlivan 2023/638 12.03.2024 saat 11:23 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 2 parsel 3297,43 m² 1494,80 m² Fatma Pehlivan

vd. 2023/639 12.03.2024 saat 11:25 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 6 parsel 5899,93 m² 1978,10 m² Asiye Pehlivan vd. 2023/641 12.03.2024 saat 11:28 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 4 parsel

227 ada 7 parsel

227 ada 24 parsel

227 ada 25 parsel 100,20 m²

56,62 m²

152,39 m²

40,25 m² 25,61 m²

Tamamı

47,79 m²

Tamamı Soner Ayhan

vd 2023/642 12.03.2024 saat 11:30 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 141 ada 1 parsel

141 ada 6 parsel

142 ada 5 parsel

142 ada 12 parsle 220,27 m²

428,11 m²

965,86 m²

1017,15 m² 75,26 m²

108,22 m²

91,32 m²

54,23 m² Celal Genç

vd 2023/643 12.03.2024 saat 11:33 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 201 ada 1 parsel

203 ada 3 parsel

202 ada 8 parsel 146,33 m²

63,36 m²

382,91 m² 5,85 m²

42,03 m²

48,81 m² Emine Pehlivan

vd. 2023/644 12.03.2024 saat 11:35 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 9 parsel

227 ada 32 parsel

227 ada 11 parsel 144,45 m²

679,86 m²

55,18 m² 34,74 m²

253,33 m²

Tamamı Fatma Dilmaç

vd. 2023/645 12.03.2024 saat 11:38 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 72 parsel 247,62 m² Tamamı Osman Saruhan 2023/646 12.03.2024 saat 11:40 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 1 parsel

227 ada 1 parsel 1032,93 m²

586,09 m² 183,37 m²

Tamamı Bilal Aslan

vd. 2023/647 12.03.2024 saat 11:43 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 125 ada 1 parsel 460,13 m² 86,40 m² Azmi Genç 2023/648 12.03.2024 saat 11:45 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 11 parsel 422,64 m² 117,36 m² Arzu Baltacı

vd. 2023/649 12.03.2024 saat 11:48 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 142 ada 1 parsel 979,16 m² 316,91 m² Elmas Genç

vd. 2023/650 12.03.2024 saat 11:50 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 27 parsel

227 ada 26 parsel

227 ada 10 parsel 164,56 m²

61,73 m²

64,62 m² 60,05 m²

Tamamı

Tamamı Emine Ayhan 2023/651 12.03.2024 saat 11:53 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 2 parsel

343 ada 1 parsel

340 ada 22 parsel 449,59 m²

52,25 m²

691,49 m² 209,05 m²

Tamamı

50,29 m² Enver Saruhan

vd. 2023/652 12.03.2024 saat 11:55 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 339 ada 7 parsel

227 ada 6 parsel

227 ada 30 parsel

227 ada 31 parsel 135,34 m²

57,71 m²

65,02 m²

157,42 m² 30,72 m²

Tamamı

Tamamı

54,14 m² Mustafa Ayhan vd. 2023/653 12.03.2024 saat 11:58 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 342 ada 1 parsel

227 ada 4 parsel

227 ada 16 parsel

227 ada 15 parsel 221,68 m²

223,47 m²

776,24 m²

151,21 m² Tamamı

Tamamı

65,53 m²

Tamamı Raif Ayhan 2023/654 12.03.2024 saat 12:00 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 141 ada 5 parsel 549,40 m² 276,38 Elmas Genç

vd. 2023/656 26.03.2024 saat 09:00 Rize Güneysu

Başköy Köyü 108 ada 1 parsel 8077,90m² 3161,81 m² Ayşe Pehlivan

vd. 2023/657 26.03.2024 saat 09:03 Rize Güneysu

Başköy Köyü 107 ada 1 parsel 1069,65m² Tamamı Ayşe Pehlivan

vd. 2023/658 26.03.2024 saat 09:05 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 70 parsel

227 ada 56 parsel 471,02m²

420,54 m² Tamamı

200,77 m² Ayten Saruhan

vd. 2023/659 26.03.2024 saat 09:08 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 227 ada 42 parsel

227 ada 75 parsel 262,90m²

165,86 m² 104,58 m²

Tamamı İlyas Ayhan 2023/660 26.03.2024 saat 09:10 Rize Derepazarı

Merkez Mah. 231 ada 16 parsel 1043,51m² 316,61 m² Fatma Esin Yazıcı vd. 2023/661 26.03.2024 saat 09:13 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 142 ada 13 parsel 121,43m² Tamamı Elmas Genç 2023/662 26.03.2024 saat 09:15 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 142 ada 6 paarsel 240,42m² Tamamı Elmas Genç 2023/663 26.03.2024 saat 09:18 Rize Derepazarı

Eriklimanı Mkah. 393 ada 11 parsel 69,48m² Tamamı Şükrü Sarı 2023/664 26.03.2024 saat 09:20 Rize Güneysu

Başköy 307 ada 19 parsel 6712,90m² 5716,90 m² Salih Baltacı

vd. 2023/665 26.03.2024 saat 09:23 Rize Güneysu

Başköy 307 ada 5 parsel 2163,53m² 742,82 m² Salih Baltacı

vd. 2023/666 26.03.2024 saat 09:25 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 203 ada 14 parsel

203 ada 17 parsel

203 ada 19 parsel 143,56m²

402,58 m²

35,86 m² Tamamı

173,00 m²

23,33 m² İsmet Pehlivan 2023/667 26.03.2024 saat 09:28 Rize Derepazarı

Çakmakçılar Köyü 105 ada 1 parsel 260,36m² Tamamı Ali Şahin

vd. 2023/668 26.03.2024 saat 09:30 Rize Derepazarı

Çakmakçılar Köyü 103 ada 1 parsel 1409,38m² 422,39 m² Kemal Tüfekçi

vd. 2023/669 26.03.2024 saat 09:33 Rize Derepazarı

Eriklimanı Mah. 393 ada 2 parsel 1750,83m² 94,21 m² Yakup Sarı 2023/670 26.03.2024 saat 09:35 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 28 parsel 578,08m² Tamamı Ayten Kocabey

vd. 2023/671 26.03.2024 saat 09:38 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 27 parsel 545,31m² Tamamı Ayten Kocabey vd 2023/672 26.03.2024 saat 09:40 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 143 ada 26 parsel 601,79m² Tamamı Ayten Kocabey vd 2023/673 26.03.2024 saat 09:43 Rize Derepazarı

Eriklimanı Mah. 288 ada 3 parsel 2509,78m² 717,92 m² Hatice Karabacak

vd. 2023/674 26.03.2024 saat 09:45 Rize Güneysu

Gürgen Köyü 342 ada 3 parsel 406,51m² Tamamı Cumhur Yılmaz 2023/675 26.03.2024 saat 09:48 Rize Güneysu

Güneli Mah 131 ada 2 parsel 693,03m² Tamamı Recep Peçe

vd. 2023/676 26.03.2024 saat 09:50 Rize Derepazarı Bahattinpaşa Köyü 102 ada 1 parsel

114 ada 1 parsel

101 ada 2 parsel 1049,08m²

62,87 m²

1058,26 m² 44,81 m²

Tamamı

78,58 m² Duygu Zeynep Güler vd.