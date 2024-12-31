T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/124- 2024/125 Esas



Davacı Güneysu Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı zilyetler tarafından hakkında zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açılan tapuya kayıtlı olmayan tapusuz taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

a) 2024/124 Esas sayılı dosya için; Kamulaştırmaya konu taşınmaz tapuya kayıtlı taşınmaz olmayıp, idarece 1.483,03 m2'lik kısmı için dava açıldığı, taşınmazın etrafı Rize ili Güneysu ilçesi Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde olan 281 ada 4, 5, 6, 8, 9, 56 parsel, 277 ada 1 parsel, 276 ada 1, 2 parsel, 279 ada 1 parsel ve Kıbrıs Caddesi ile çevrili olup, duruşmasının 10/04/2025 tarihi saat 09:05'e atılı olduğu, davalılarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve İhsan Gür olduğu, taşınmazda zilyetlik iddiası bulunan davalı İhsan Gür tarafından dava konusu taşınmaz hakkında zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davacı açıldığı, açılan davada lehine karar verildiği, verilen kararın henüz kesinleşmediği,

b) 2024/125 Esas sayılı dosya için; Kamulaştırmaya konu taşınmaz tapuya kayıtlı taşınmaz olmayıp, idarece 947,40 m2'lik kısmı için dava açıldığı, taşınmazın etrafı Rize ili Güneysu ilçesi Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde olan 258 ada 14,15 parsel, 281 ada 1,4, 91 parsel ve Kıbrıs Caddesi ile çevrili olup, duruşmasının 10/04/2025 tarihi saat 09:10'a atılı olduğu, davalının Milli Emlak Genel Müdürlüğü olduğu, taşınmazda zilyetlik iddiası bulunan Ayfer İstif, Aynur İstif, Melek İstif, Muhammet İstif ve asli müdahiller Anıl Akyüz, Emine Akyüz, Buse Akyüz ,Ayhan Akyüz, Fatma Sema Akyüz, Fehmi Can Akyüz, İlknur İstif, Kemal İstif, Kenan İstif, Köksal İstif, Melih Akyüz , Mert Akyüz, Muhammet İstif, Murat İstif, Şakire Feza Akyüz, Şükrü İstif, Turan İstif, Yılmaz İstif, Zehra Işıl Akyüz ve Zekeriya İstif 'in Rize 2.ASHM'nin 2024/144 E. Sayılı dava dosyasında dava konusu taşınmaz hakkında zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davacı açtıkları, açılan davanın henüz derdest olduğu, bu kişilerin mahkememiz dosyasına dahili davalı olarak eklendikleri,

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 19/12/2024