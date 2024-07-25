T.C.

REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.36986964-2016/399-Ceza Dava Dosyası

22.07.2024



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2016/399

Karar No :2024/329

Sanık :ADLE İSMAİL, Muhammed ve Nedye oğlu, 05/05/1995 İdlip doğumlu.

Suç : Karşılıksız Yararlanma

Suç Tarihi : 11/11/2015

Karar Tarihi : 27/06/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Adle İsmail hakkında karşılıksız yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.