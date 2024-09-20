T.C. POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Ardahan TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Neşe DİLEK İÇOĞLU tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan tensibinde verilen ara karar gereğince; 1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Posof Şubesi’ne yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

5.Davanın duruşmalarının Posof Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6.Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10' uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

DAVA ESAS NO : 2024/46 Esas

DAVALILAR : 1- ALEYNA ERDEM İŞERLİ

2- ALTAN ÖZDAĞ

3- BAŞAR ÖZDAĞ

4- CANAN KILIÇAY

5- ÇİÇEK GÜRLER

6- DUHAN ERDEM

7- ERHAN ÖZDAĞ

8- ERTUĞRUL ERDEM

9- HACER ÖZDAĞ

10- KAMİL TAŞKİN ÖZDAĞ

11- KIYMET AKTAŞ

12- MEHMET ÖZDAĞ

13- MELAHAT ÖZDAĞ

14- MELEHAT AŞÇI

15- NEZAKET ÖZDAĞ

16- NİLGÜN ERDEM

17- NİYAZİ ERDEM

18- ŞEVVAL ÖZDAĞ

19- TÜLAY ÖZDAĞ

20- TÜLİN KOÇ

21- YAKUP ERDEM

22- YAŞAR ÖZDAĞ

TAŞINMAZ : Ardahan İli Posof İlçesi Türkgözü Köyü 106 ada 53 parsel sayılı

taşınmaz

MÜLKİYET/İRTİFAK ALANI: Taşınmazın 1086,52m2‘lik kısmı üzerinde irtifak hakkının davacı

TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili