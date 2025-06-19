T.C.

POLATLI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.73321783-2024/390-Ceza Dava Dosyası

10.06.2025

Katılan Hüseyin BAĞIR ve sanık Nihat OSLUN arasında "Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçu yönünden mahkememizce yapılan yargılama sonunda; Sanık hakkında 7 yıl 6 ay hapis ve TCK 53 maddesinde yer alan haklardan yasaklanmasına" karar verilmiş olup;Katılan 27128264732 TC kimlik nolu Hüseyin BAĞIR'ın bilinen en son adresi olan 4 RuePierre Curie Pierrefitte Sur Seine 933809890 FRANSA adresine yapılan tebligat adreste ikamet etmediğinden bahisle iade edilmiş, konsolosluk kanalı ile yapılan adres araştırmasından da bir sonuç çıkmadığından ve katılanın mernis adresi de bu adres olduğundan kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Katılanın kararın tebliğinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla Yargıtayda Temyiz Yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.