T.C.

PAZAR (RİZE)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO :2024/422 Esas

DAVALI :ZİYA LEVENT KÜÇÜKREİSOĞLU T.C:510***90 Alparslan ve Mehmet Oğlu 11/11/1971 doğumlu



Davacılar, Asaf Ahmet Sözeri, Zehra Sevgi Sözeri tarafından aleyhinize Geçit Hakkı davası açıldığı, 16/07/2025 günü saat 09:05'de ön inceleme duruşması yapılacağı, davaya cevap vermediğiniz, yargılama duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olur.