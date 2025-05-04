T.C.

OSMANİYE

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/52 Esas

04.03.2025

İ L A N

Davacı , İSMAİL KURT ile Davalılar , CENGİZ HAN KÖK, FATMA GÜLER, FERUZ KÖK, FİGEN BARAL, FİLİZ EKİCİ, SULTAN KÖK, ZAFER KÖK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Yargılama sonunda mahkememizce verilen 18/10/2024 tarih ve 2024/52 Esas 2024/23 Karar sayılı ilamı ile davacının tapu iptali ve tescil davasının hak düşürücü süre nedeni ile reddine ve davacının tazminat isteminin hukuki yarar yokluğundan usulden reddine karar verildiği, dahili davalı Cengiz Han KÖK'ün tüm araştırmalara rağmen fiilen oturduğu adrese ulaşılamadığı, bilinen adrese yapılan tebligatın iade geldiği anlaşılmış olup, yukarıda detayı verilen dava sonunda verilen gerekçeli karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmak istemesi ve davacının istinaf başvuru dilekçesine karşı cevapta bulunması istemesi halinde ilanın yapıldığı tarihten 7 gün sonra başlayacak 2 haftalık süre içinde yazılı olarak başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.