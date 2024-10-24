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        T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Mahkememizde davacı Karayolları Bölge Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 06/10/2024

        S.
        No        		 Esas No Mahalle Ada/
        Parsel        		 Davalılar İritfak
        Alanı m²        		 Mülkiyet
        Alanı m²        		 Duruşma tarih ve saati
        1 2024/212 Of İlçesi, Sulaklı Mahallesi 1062 ada 43 pasel ve 1064 ada 2 parsel Barış Saral, Burak Saral, Fatma Ssarıalioğlu, Mehmet Suat Saral, Neriman Ulusoy, Nezaket Saral, Ömer Lütfü Saral, Perihan İrigöz, Saadet Büyüklimanlı, Sebahat Sarıalioğlu, Sefer Saral, Sevgi Saral, Sureyi Sarıalioğlu 206,40
        242,69        		 20/12/2024
        10.45
        2 2024/213 Of İlçesi, Sulaklı Mahallesi 1067 ada 7 parsel ve 1072 ada 3 parsel Fazlı Saral, Kenan Saral, Süleyman Saral 1.678,82
        55,53        		 20/12/2024
        10.50
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109622
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