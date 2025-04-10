Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2021/265 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/265 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rapora konu olan taşınmaz tapu kayıtlarına göre İzmir İli Ödemiş İlçesi Küçükören Mahallesi kadastronun 239 ada 30 nolu parsel numarası ile kayıtlı 4.463,19 m² yüzölçümüne sahip Meyve Bahçesi vasıflı taşınmazdır. E-24314934-115.02.01-111801 sayılı Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir. Ödemiş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görüş istenildiği belirtilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verdiği cevap yazısı Ödemiş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ''bahse konu parsel için müdürlüğümüzce verilmiş herhangi bir izin bulunmadığının bildirildiği imar durumu ve arazi sınıfı ileilgili görüş iletilmediği tespit edilmiştir.'' şeklinde cevap verilmiştir. Taşınmazın imar durumu; İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre ''Tarım Alanı'' içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Tapuda Küçükören Mahallesi 16. Ciltte 1501. Sayfada işlidir. Ödemiş İlçesi Küçükören Mahallesinde 239 ada/30 Nolu Parsel: Taşınmazın etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Tapu kaydında Meyve Bahçesi vasfında olup, yüzölçümü 4.463,19 m² dir. İçerisinde kiraz ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, toprak yapısı bakımından kır taban arazisi olup Organik maddeleri zayıf, kumlu-tınlı toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından 5. Sınıf tarım arazisidir. Zemini eğimlidir. Fiilen kapama kiraz bahçesi olarak kullanılmaktadır. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Küçükören Mah.239 Ada 30 Parsel Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 4.463,19 m2

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:15

09/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.