T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/392 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar ALİ ÇOLAK, AYFER ÖZYURT, AYGÜN GÜNDOĞDU, AYNUR SAKMAN, AYSEL SAKMAN, AYŞEGÜL PÜNDÜK, AYTEN BAYSAL, BÜLENT KURTER, EMİNE UZUNCA, ERGÜN AYDOĞAN, FATMA ÜRÜN, GÖKHAN AVKAN, GÜL TEZCAN, HAVVA KIRLI, HAYRETTİN AKÇAY, İBRAHİM KURTER, KADİR CEYLAN, LEVENT KURTER, MEHMET AYDOĞAN, MEHMET KILIÇER, MURAT SAKMAN, NECDET ÇOLAK, NURETTİN KURTER, SABRİ AVKAN, SAİM AVKAN, SAMİ AVKAN, SEZAR ARSLAN, SÜLEYMAN AKÇAY, ŞADİYE AKÇAY, ŞÜKRÜ AKÇAY, UMUT KURTER, YASEMİN SAKMAN, ZEHRA GÜLCÜ hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Dava konusu İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi, 32 Ada, 26 Parsel sayılı taşınmazın Ödemiş Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.15/10/2025