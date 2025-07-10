T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/165 Esas

24.04.2025

NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN



Davacı , İLHAN KILIÇ ile Davalı , İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kumla Mah., Cilt No:86, Hane:72, Birey Sıra No:18'de nüfusa kayıtlı, Hışman ve Ayşe'den olma, 21/03/1987 doğumlu, 42127221012 T.C. kimlik no'lu İlhan Kılıç'ın "Kılıç" olan soyadının "Miroğlu" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kayıtlarına bu şekilde TESCİLİNE " karar verilmiş olmakla karardan herhangi bir menfaati olanların ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin yukarıdaki dosyaya müracaatları ilan olunur.