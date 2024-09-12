T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/61 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,

MEVKİİ : Elifoğlu Mah.

ADA NO : 151

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 299,67 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulkadir ÖZKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/61 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024