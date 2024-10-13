T.C.

NİĞDE

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N Sayı :2021/9 Esas 2023/57 Karar

Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.02.2023 tarihli ilamı ile sanık Bekir ve Beyaz oğlu, 1972 d.lu ALİ RIZA GÖZÜBÜYÜK hakkında atılı suç bakımından öngörülen dava zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle CMK madde 223/8 gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiştir. Mahkememizce verilen bu karar Cumhuriyet Savcısı tarafından "mahkeme dosyasına konu eylem hakkında önceden verilmiş ve kesinleşmiş bir kararın bulunduğu bu itibarla Ceza Muhakemesi Kanununun 223/7 maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerektiği " gerekçesiyle yasal süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf talebinde bulunulmuş olup mahkememiz kararının ve istinaf talebi sanığıntüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkememiz gerekçeli kararı ve Cumhuriyet Savcısı istinaf talebi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 Sayılı Tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve Cumhuriyet Savcısı istinaf talebinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.08.10.2024