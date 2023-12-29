T.C.

NİĞDE

1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/619 Esas



İLAN

Davacı NECMETTİN YILMAZ vekili tarafından davalı YARE YILMAZ aleyhine açılan; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, psikolojik ve ekonomik şiddet, terk, sadakat yükümlülüğünün ihlali, zina, güven sarsıcı davranış, onur kırıcı davranış, pek kötü muamele, hakaret sebebiyle boşanma nedenine dayalı, dava tarihi olan 11/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı lehine 5.000,00 TL tedbir ve hükmün kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminat ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı taraftan tahsiline ilişkin açılan davada; aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı bulunan davalının yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra" 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği" ihtarı ile dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ : YARE YILMAZ - 99890916584 yabancı kimlik nolu Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu MUHAMMED NİMET ve AMİRE kızı, 15/02/1999 dogumlu,