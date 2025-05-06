T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2019/4 İFLAS

02/05/2025



İFLASIN KAPATILMASI İLANI

MÜFLİS : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE DOĞUŞ GÜNEŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3090051016 Vergi Nolu,

Aksaray Yolu 13. Km. Özel Organize Sanayi Bölgesi 190 Ada 6 Parsel Merkez/Nevşehir Nevşehir Merkez / NEVŞEHİR Yukarıda belirtilen müflis hakkında Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 12/02/2025 tarih ve 2024/506 Esas 2025/61 sayılı Kararı ile evvelce verilen iflasın İİK 254. Maddesi uyarınca BORÇLU OLARAK KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanunu'nun 166/3, 254/4. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.