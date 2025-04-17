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        T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/270 Esas
        DAVALILAR : MURAT KAPSIZ - 47359349992 T.C. Kimlik Numaralı


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, gerekçeli ara karar evrakını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, gerekçeli ara karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava dilekçesine karşı 6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince iki hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02207829
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