T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/270 Esas

DAVALILAR : MURAT KAPSIZ - 47359349992 T.C. Kimlik Numaralı



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, gerekçeli ara karar evrakını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, gerekçeli ara karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı 6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince iki hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.