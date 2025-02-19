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        T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'DEN

        Sayı : 2024/657 Esas

        17/01/2025

        DAVALI : HALİL KARADAŞ - 11763037042 - YENİ MAHALLE 819 SOKAK DİDİM/AYDIN


        Davacı , Emine Karadaş tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yapılan adres araştırmaları sonrası bildirilen adreslerinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, yapılan tebligatların adresinizden ayrıldığınız yada ismen tanınmadığı gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunun 31'nci maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işlemeye başlamak üzere 6100 sayılı HMK'nın122/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı kanunun 129/1-2 Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.17/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175786
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