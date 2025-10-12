Örnek No:55*

T.C.

MURATLI

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muradiye Mahallesi 6000-7000 metre mesafede tarla vasfında, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisi.

Adresi : Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi İncir Öbekleri Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 139.725,75 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 60.604.646,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:31

16/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.