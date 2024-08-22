Örnek No:55*

T.C.

MURATLI

İCRA DAİRESİ

2024/94 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, TURAN Mahalle/Köy, Mamaç çayırı Mevkii, 587 Ada, 11 Parsel, 22.261,43 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmaz Muratlı İlçe merkezine 1 km, tarla vasfında olduğu,topoğrafik olarak %1-2 eğimli bir zemine sahip , killi-tınlı toprak yapısında , drenaj, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan su tutma kapasitesi yüksek, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi olduğu ve tarımsal amaçla kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerinin tatbik edilmesiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli olarak ayçiçeği , buğday ve karpuz üretimine imkan tanımaktadır. Muratlı merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı , 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzen Planı'nın 3.1.2 tarım alanları başlıklı plan notu kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 22.261,43 m2

Arsa Payı : 1/2

Kıymeti : 2.606.145,61 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğünün '' Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.'' şerhi vardır. Tekirdağ Kadastro Müdürlüğünün '' Parsel Tekirdağ Muratlı Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz .'' şerhi vardır. DSİ 11.Bölge Müdürlüğünün '' 6200 Sayılı Kanunun EK 9. maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.''şerhi vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, TURAN Mahalle/Köy, Mamaç Çayırı Mevkii, 587 Ada, 10 Parsel, 16.225.17 m2 yüzölçümü tarla vasfında taşınmaz satılacaktır. Taşınmaz Muratlı İlçe merkezine 1 km, tarla vasfında olduğu,topoğrafik olarak %1-2 eğimli bir zemine sahip , killi-tınlı toprak yapısında , drenaj, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan su tutma kapasaitesi yüksek, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi olduğu ve tarımsal amaçla kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerinin tatbik edilmesiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli olarak ayçiçeği , buğday ve karpuz üretimine imkan tanımaktadır. Muratlı merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı , 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzen Planı'nın 3.1.2 tarım alanları başlıklı plan notu kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 16.225,17 m2

Arsa Payı : Tam

Kıymeti : 3.798.961,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğünün '' Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.'' şerhi vardır. Tekirdağ Kadastro Müdürlüğünün '' Parsel Tekirdağ Muratlı Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz .'' şerhi vardır. DSİ 11.Bölge Müdürlüğünün '' 6200 Sayılı Kanunun EK 9. maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.''şerhi vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:04

21/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.