İ L A N



T.C.

MUĞLA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/205 Esas

26/08/2024

Dava konusu Muğla ili, Menteşe ilçesi, Kafaca Mahallesinde bulunan 126 ada 62parsel sayılı taşınmazın hissedarı Mehmet oğlu Şamlı Hacı Hasan mirasçılarının gaip olduğu, taşınmazın kayyumla idare edilmesi, aradan 10 yıldan fazla sürenin geçmesi halinde taşınmazın satışından gaipin hissesine düşen bedel hazineye aktarılacağından yukarıda yazılı taşınmazın maliklerinin hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olan kişilerin TMK'nın 33. gereğince ilan tarihine müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.