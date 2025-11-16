T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI



(2025/398 E)

TAŞINMAZ :Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 316 ada 4, 5 ve 6 parseller MALİKLER: 1-Aysun Alp, 2-Cansu Özdoğan, 3-Dicle Kasapoğlu, 4-Didem Uyar, 5-Hakan Kasapoğlu,6-Hale Özgül, 7-Jale Kaya, 8-Kemal Kasapoğlu, 9-Meliha Kasapoğlu, 10-Nezahat Güneş,

11-Nezahat Kasapoğlu, 12-Onur Alp, 13-Songül Ar, 14-Şevki Kasapoğlu, 15-Uğur Kasapoğlu, 16-Yaşar Alp

(2025/399 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 288 ada 31 parsel

MALİK : Gülhanım Barut



(2025/400 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 292 da 1 parsel

MALİKLER: 1- Arife Korkmaz, 2- Ayşe Ercan, 3- Celal Kırdal, 4- Cemil Kırdal, 5- Cemile Çeken

6- Fatma Bozdağ, 7- Hayati Kırdal, 8- Kamil Kırdal, 9- Kazım Kırdal, 10- Mehmet Kırdal,

11- Mehmet Kurt, 12- Mehmet Ali Karadağ, 13- Muammer Kırdal, 14- Mustafa Kırdal

15- Serpil İnan, 16-Yılmaz Kırdal mirasçıları,



(2025/401 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 290 ada 4 parsel,

MALİKLER: Yaşar Yolcuoğlu,



(2025/402 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 273 ada 2 parsel

MALİK : Mustafa Serhat Emin Nur



(2025/403 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 276 ada 5 parsel

MALİK : Aynur İşçi



(2025/404 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 276 ada 10 parsel

MALİKLER: Erdem Tosun



(2025/405 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 223 ada 1 parsel

MALİKLER: 1-Durgül Topbaş, 2-Ramazan Topbaş



(2025/406 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah.221 ada 1 parsel

MALİKLER: Ankara Eray Reklam ve Yapı Malzemeleri İnşaat Turizm Limited Şirketi



(2025/407 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 218 ada 1 parsel ve 215 ada 6 parsel

MALİKLER: 1-Aliettin Karaman, 2-Arif Karaman, 3-Ayşe Özyer, 4-Halil İbrahim Ertekin,

5-Hatice Karaman



(2025/408 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 290 ada 3 parsel,

MALİKLER: 1-Cihan Etik, 2-Faruk Arslan, 3-İlhan Erdem, 4-Mehmet Şenyüz, 5-Metin Ateş,

6-Nazmiye Yeşim Garan, 7-Yaşar Yolcuoğlu, 8-Yücel Çamlı



(2025/409 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Menteşe, İkizce Mah. 283 ada 13 ve 14 parseller

MALİKLER: 1-Fatma Öztürk, 2-Durmuş Ali Barut

KAMULAŞTIRAN İDARE : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)



Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmakla;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.