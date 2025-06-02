T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/79-83-91-93-95-97-99-101-103-105-109-111 sayılı dosyaları



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/79 Esassayılı dosyasından malik Hüseyin Karaca aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Beyağaç mahallesi 134 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 211,71 m²lik kısmında,

2)2025/83 Esas sayılı dosyasından malik İsmail Aksoy aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Gülpınar mahallesi 125 ada 83 parsel sayılı taşınmazın 2,93 m² ve 6,05 m²lik kısmında,

3)2025/91 Esas sayılı dosyasında malik Azmi Metin aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 193 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 290,30 m²lik kısmında,

4)2025/93 Esas sayılı dosyasından malik Fatma Sarıkaya, Hurşut Sarıkaya, Selahattin Sarıkaya, Günname Sarıkaya, Fuat Sarıkaya ve Fazilet Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 193 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 42,16 m²lik kısmında,

5)2025/95 Esas sayılı dosyasından malik İbrahim Yılmaz aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 193 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 156,57 m²likkısmında,

6)2025/97 Esas sayılı dosyasından malik Üzeyir Arslan aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 191 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 47,83 m²lik kısmında,

7)2025/99 Esas sayılı dosyasından malik Ali Arslan aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 191 ada 19 parsel sayılı taşınmazın29,84 m²lik kısmında,

8)2025/101 Esas sayılı dosyasından malik Fatma Sarıkaya, Hurşut Sarıkaya, Selahattin Sarıkaya, Günname Sarıkaya, Fuat Sarıkaya ve Fazilet Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 137 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 794,59 m²lik kısmında,

9)2025/103 Esas sayılı dosyasından malik Adem Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 145 parsel sayılı taşınmazın 522,10 m²lik kısmında,

10)2025/105 Esas sayılı dosyasından malik Hüseyin Kaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 192 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 37,52 m²lik kısmında,

11)2025/109 Esas sayılı dosyasından malik Temel Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 104 parsel sayılı taşınmazın 116,31 m²lik kısmında,

12)2025/111 Esas sayılı dosyasından malik Arif Sarıkaya, Kazım Sarıkaya, Zülal Sarıkaya ve Mahmut Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 133,54 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.